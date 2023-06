Horner Floriani im friedlichen Wettkampf

Die 49. Feuerwehrleistungsbewerbe der Abschnitte Eggenburg, Gars, Geras und Horn fanden diesmal auf der privaten Flugpiste des Firmengeländes von Günther Schadn am Weitersfelder Kuhberg statt. Bei herrlichem Wetter fanden sich dazu weit über 50 Wettbewerbsmannschaften aus dem Bezirk Horn und Gäste aus anderen Bezirken ein.

Besonders erfreulich die große Zahl der teilnehmenden Gruppen beim 14. Bezirks-feuerwehrjugendleistungsbewerb, bei dem sich schon Teilnehmer ab dem zehnten Lebensjahr den Bewertern unter Leitung von Sachbearbeiter Bernd Spreitzer stellten. „Ich bin stolz, euer Bezirkskommandant zu sein“, meinte Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer bei der Begrüßung der über 400 Kameraden. Er sprach dem Team der Weitersfelder Florianis und ihrem Kommandanten Gerhard Rockenbauer „Dank und Anerkennung“ für die ausgezeichnete Organisation aus.

Bezirkshauptmann Stefan Grusch betonte die Wichtigkeit der Einsatzorganisationen für die Sicherheit im Land. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer dankte den Wettbewerbsteilnehmern für die Bereitschaft, sich bei den Bewerben mit einem Löschangriff auf den Ernstfall vorzubereiten. Bürgermeister Reinhard Nowak, selbst lange Zeit Feuerwehr-Kommandant von Oberhöflein, gratulierte den zwölf Bewerbsgruppen des erstmals stattfindenden Bezirkscups 2023 zum „fairen Wettkampf“ und dankte der Jugendkapelle Weitersfeld für die musikalische Umrahmung der Siegerehrung. Für die vielen Gäste sorgten abschließend die MostLandStürmer im Festzelt für gute Unterhaltung.

Die Sieger der 49. FF-Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe in Weitersfeld

Im Abschnitt Eggenburg holte sich Kattau vor Kühnring und Kainreith den Sieg in Bronze, in Silber gewann Grafenberg vor Kainreith und Kattau. Im Abschnitt Geras ging der Sieg in Bronze an Sallapulka vor Weitersfeld und Schweinburg. In Silber gewann Oberhöflein vor Sallapulka und Hötzelsdorf 1.

Den Sieg in Bronze im Abschnitt Horn holte sich St. Marein vor Poigen und Rothweinsdorf, in Silber Poigen vor Rothweinsdorf.

Auf Bezirkskommando-Ebene siegte in Bronze verschiedene Wehren Neukirchen/Wild vor Straning 1 und Oberhöflein 2, in Silber Neukirchen vor Altenburg. In Bronze gewann Altenburg vor Untermixnitz und Mold. In der Gästewertung gewann in Bronze Pleißing-Waschbach vor Unternalb und Riegersburg.

Im Bezirkscup des BFKDO Horn 2023 holte sich Poigen vor Rothweinsdorf und Sallapulka den Sieg.