FF Langau: „Wir sind immer da“

1.648 Einsätze absolvierten die 4.229 Mitglieder der 98 Feuerwehren aus dem Bezirk Horn im Jahr 2021. Dabei leisteten sie 26.500 Stunden für die Allgemeinheit. In diese imposante Zahl noch gar nicht eingerechnet sind jene Stunden, die sie für Ausbildungen, Übungen und andere Tätigkeiten aufgebracht haben – etwa dem Lukrieren von Geld für die Wehren, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer beim Bezirksfeuerwehrtag am 15. Oktober in Langau berichtete.

Und das, wo der Betrieb 2021 wegen der Pandemie das zweite Jahr in Folge stark eingeschränkt war. Besonders das Abhalten von Übungen und Ausbildungen war stark eingeschränkt. Und trotzdem: „Wir haben gezeigt, dass wir da sind – wann immer uns unsere Mitmenschen brauchen“, lobte Angerer das Engagement der Feuerwehr-Mitglieder. Das habe sich etwa auch bei der Unterstützungen der Corona-Teststellen gezeigt.

Positiv sei, dass das gesamte Feuerwehrgeschehen im Jahr 2022 wieder „in die Höhe gefahren“ werden konnte. Und nicht nur, was die Ausbildung betrifft. Gerade viele Funktionäre seien in den vergangenen Wochen und Monaten fast 24 Stunden täglich auf Festen und Veranstaltungen der befreundeten Wehren gewesen – zahlreiche Segnungen und Inbetriebstellungen von Fahrzeugen und Feuerwehrhäusern wurden nachgeholt – und hätten so die typische Feuerwehrkameradschaft wieder gelebt. Neben einem Appell an die anwesenden Funktionäre, ihre Mitglieder wieder verstärkt zu Ausbildungen zu motivieren, hielt Angerer auch ein Plädoyer auf die „kleinen Wehren“.

Das Wort „klein“ dürfe in diesem Zusammenhang keine Wertigkeit darstellen: „Jede Wehr ist wichtig, von der kleinsten bis zur größten. Nur gemeinsam sind wir stark“, gab Angerer aus. Diesen Wunsch nach dem „Miteinander“ griff Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer auf. Gerade in herausfordernden Zeiten vor dem Hintergrund von Pandemie, Energiekrise und Krieg gebe dieses Miteinander der Gesellschaft Stabilität.

Ehrungen: Jugend-Gold für Rath und Krippel

Die Rolle als Vorbild für die Jugend strich Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall hervor. „Es ist gut, dass ihr eure Werte an die Jugend weitergebt“, sagt er. Und das zeigte sich auch bei den Ehrungen. Mit Lena Rath (FF Sigmundsherberg) und Clemens Krippel (FF Altenburg) wurden zwei junge Floriani für das Erreichen des Feuerwehrjugendleistungsabzeichens in Gold geehrt (siehe Infobox).

Waldbrand: Anerkennung von „Profis“ aus Ausland

Ebenfalls angesprochen wurde das Thema „Waldbrand“. Wie berichtet ist im Bezirk Horn bereits ein Waldbrand-Pick-up bei der FF Geras stationiert – laut Angerer haben die Mitglieder auch die entsprechenden Schulungen absolviert. Der zweite Pick-up wird bei der FF Frauenhofen stationiert werden, hier wird die Ausbildung derzeit absolviert. Und wie hoch angesehen niederösterreichische Waldbrand-Bekämpfer international sind, sehe man bei den Hilfseinsätzen – zuletzt in Frankreich (die NÖN berichtete). Obwohl im Ausland Profis mit dieser Aufgabe betreut sind, seien die erstaunt, über welch gute Ausrüstung und Ausbildung die „Freiwilligen“ aus Niederösterreich verfügen.

