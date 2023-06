Jäger zeigten Wert für Kulturland auf

Die Naturkompetenz der Jäger stand im Mittelpunkt des Bezirksjägertages im Drosendorfer Pfarrstadl.

Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock hob das gute Miteinander von Jägerschaft, Grundbesitzer und Behörde hervor. Die eindrucksvolle Leistungsbilanz der Jägerschaft im Bezirk sei durch die gewissenhafte Abschuss-Planerfüllung, die Ausbildung der Jungjäger, das Hundewesen und die vielen Jagd- und Kulturveranstaltungen gegeben. Auszeichnungen verdeutlichen laut Ruttenstock den Mehrwert der Jagd im Natur- und Kulturland Niederösterreich.

Bewertet wurden beim Bezirksjägertag auch die besten Trophäen. Beim Rehwild erreichte Manfred Linsbauer mit seinen Trophäen aus den Genossenschaftsjagden Oberhöflein und Langau die beiden vorderen Plätze. Platz Drei ging an Christian Fehrle von der Genossenschaftsjagd Gars. Beim Damwild gingen Platz Eins und Zwei an Ernst Traun und Philipp Harmer von der Eigenjagd Therasburg. Die beste Rotwild Trophäe hatte Bezirksjägermeister-Stellvertreter Herbert Gallee. Bei Muffelwild ging der erste Platz an die Eigenjagd Pernegg mit Jäger Georg Pock, der zweite Platz an die Genossenschaftsjagd Posselsdorf mit Johann Heilinger, der dritte Platz an Fritz Ehrenberger (GJ Pernegg). Mittels Stimmzettel wurden Philipp Neuhold, Markus Philipp, Josef Knell und Karl Bock als Delegierte zur Vollversammlung gewählt. Die Ersatzdelegierten sind Wolfgang Ebner, Harald Schmidt, Robert Engelbrecht und Andreas Sochurek. Grusch dankte Jäger für ihre LeistungenBezirkshauptmann Stefan Grusch betonte in seiner Ansprache den unverzichtbaren Wert der Jagd für die Gesellschaft und bedankte sich bei den Jägern für ihren ehrenamtlichen Einsatz und ihre vielfältigen Leistungen und stellte klar, dass die Verwaltungsbehörde bei den Herausforderungen ein verlässlicher Partner der Jagd sei. Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer und Reinhard Doplik als Vortragender für Jagd und Brauchtum sprachen in ihren mit Gedichten und Anekdoten gespickten Vorträgen über die generationsverbindenden Werte der Jagd und was sie am Weidwerk und Brauchtum begeistert. Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer stellte sich Fragen über die Zusammenarbeit und die Wichtigkeit der heimischen Jagd aus seiner Sicht.

Für die festliche Umrahmung sorgte die Jagdhornbläsergruppe der BOKU unter der Leitung von Hornmeister Andreas Bergmann.