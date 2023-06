Das Bezirksjugendsingen „Singendes, klingendes Eggenburg“ findet am Dienstag, 20. Juni, ab 9 Uhr statt. Mehr als 500 Kinder aus den umliegenden Schulen werden aufgeteilt an zwei Standorten, nämlich am Hauptplatz in Eggenburg (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche) und in der Raiffeisenbank Eggenburg, bis 10.30 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen. Um 11 Uhr findet das Abschlusskonzert im Garten des Pfarrhofes (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche) statt.