Ludwig Schleritzko einstimmig wiedergewählt

Einstimmig wählten 123 Delegierte beim außerordentlichen Bezirksparteitag der Volkspartei im Kunsthaus Horn Ludwig Schleritzko zu ihren neuen Bezirksobmann. Ebenso beeindruckend das Wahlergebnis für den weiteren Vorstand, der auch mit hundert Prozent gewählt wurde.

Bezirksparteiobmann Ludwig Schleritzko: „Ich bin in Horn geboren und in einer politisch interessierten und engagierten Familie groß geworden. Mir wurde schon früh vorgelebt, wie wichtig es ist Verantwortung zu übernehmen - in der Familie, in der Ortsgemeinschaft, in Vereinen, im Beruf und natürlich auch für den Bezirk und die Volkspartei. Für eine gute Zukunft im Bezirk Horn braucht es harte und ehrliche Arbeit. Es braucht Weitblick und Optimismus nach vorne sowie Stabilität und Geschlossenheit nach innen. Dieses heutige Ergebnis des Bezirksparteitages ist ein starkes Zeichen genau dafür - für Geschlossenheit, Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen."

Hundert Prozent für Ludwig Schleritzko (M.) und auch seinem Bezirksparteivorstand. Niko Reisel, Gerhard Lentschig,Franz Linsbauer, Margarete Jarmer, Peter Hüttl, Matthias Zauner, Martina Diesner-Wais, Lukas Brandweiner, Andreas Boigenfürst, Rudolf Weiser, Paula Uitz, Anita Mailer, Dominik Trappl, Natascha Moritz Pfabigan, Natascha Mang, Cornelia Weiß, Gabriele Kernstock, Robert Feldmann, Herbert Hofer, Karl Weiß, Martin Falk und Herbert Gschweidl. Foto: Eduard Reininger

Wahlergebnisse einstimmig

Erfreuliches Wahlergebnis auch für den weiteren Bezirksparteivorstand, bei dem alle Mitglieder ebenfalls einstimmig gewählt wurden. Obmann-Stellvertreter sind Peter Hüttl, Margarete Jarmer und Franz Linsbauer. Finanzreferent ist Gerhard Lentschig, seine Finanzprüfer sindPaula Uitz und Karl Weiß. Weitere gewählte Mitglieder im Vorstand sind in alphabetischer Reihenfolge: Andreas Boigenfürst, Martin Falk, Robert Feldmann, Harald Frank, Georg Gilli, Karin Gutmann, Anita Mailer, Natascha Mang, Natascha Moritz-Pfabigan, Marlene Renk, Dominik Trappl und Cornelia Weiß. Im Bezirksvorstand sind auch Gemeindebundobmann Nikolaus Reisel, die weiteren Obleute der Teilorganisationen wie Nikolaus Dafert (JVP), Herbert Hofer (Bauernbund), Gabi Kernstock und Rudolf Weiser (Senioren) und Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl.

Es geht in Richtung Gemeinderatswahl

Alle weiteren Bürgermeister und Gemeindeparteiobleute sind im großen Kreis des Bezirksparteivorstandes.

Einen motivierenden Appell richtete Ludwig Schleritzko an alle Funktionäre im Bezirk: „Die größte Stärke in der Volkspartei ist unsere Nähe zum Bürger. Wir sind immer für die Menschen da, nicht nur vor Wahlen. Vor den anstehenden Gemeinderatswahlen im Jahr 2025 werden wir den Leuten aufzeigen, was wir erreicht haben und welche Projekte umgesetzt wurden. Wir werden aber auch sagen was wir vorhaben und was wir in Zukunft umsetzen wollen. Für unsere zwanzig Gemeinden!“

Erster Gratulant war Gastreferent VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner: "Ich gratuliere dem neuen Bezirksparteiobmann in mehrfacher Hinsicht. Zu deinem eindrucksvollen Ergebnis, zu deinem gesamten Vorstand und zur politischen Arbeit für die Menschen im Bezirk Horn. Deshalb ist Horn ein Vorzeigebezirk im ganzen Land. Mit positiven Blick nach vorn - weiter so."

Ehrenzeichen übergeben

Gemeinsam überreichten sie „Ehrenzeichen in Silber“ an Gemeindeparteiobmann a.D. Herbert Galleé und an den geschäftsführenden Gemeinderat Hannes Zeitelberger für ihre Tätigkeit im Bezirksparteivorstand. Das „Ehrenzeichen in Gold“ erhielten Bürgermeisterin a.D. Elisabeth Allram und Gemeindeparteiobmann a.D. Josef Strak für ihre verdienstvolle Arbeit in Gemeinde und Bezirk.