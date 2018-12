Das Konzert im bis auf den allerletzten Platz gefüllten Vereinshaus war eine Demonstration höchster Musikalität und Professionalität, was zu Recht vom Publikum mit standing ovations anerkannt wurde.

Für das Konzert „Cities & Movies“, das auch eine Hommage an den viel zu früh verstorbenen Pianisten der Big Band, Franz Samolani, war, hatten Bandleader Alexander Zeug und Roland Gatterwe, der für die Gesamtleitung verantwortlich zeichnete, Big-Band-Leckerbissen wie „Star Wars“, „Pink Panther“ oder „Gonna Fly Now“ bzw. „The Streets of San Francisco“, „April in Paris“ oder „New York“ ausgesucht und damit den Geschmack der Zuhörer voll getroffen.

