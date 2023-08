Weitersfelder Motorradclub „Schmeisminix“ wurde 30 Jahre alt

Gegründet wurde der Verein 1993 von jungen Bikern rund um Anton Deckenbach unter der „respektlosen“ Bezeichnung „Scheisminix“ als „Sektion Motorsport“ des Weitersfelder Sportvereines. Dann wurde die Gruppe unter den Obleuten Johannes van Dyck, Erwin Schaden und schließlich Franz Krähan, der den Club 13 Jahre lang führte, zur guten Gemeinschaft der „MRC Kapsriders“, die sich gerne zu Ausfahrten, Sozialaktionen und gemeinsamen Festen traf, wo man seine technischen Erkenntnisse und persönlichen Erlebnisse austauschen konnte.

Gleich geblieben ist in diesen drei Jahrzehnten der heute 88-jährige Präsident Johann Fritz, früher Gastwirt und als Funktionär auch im Sportverein und der Feuerwehr voll integriert, der im Gründungsjahr mit seiner „Ariel“, Baujahr 1928 aufkreuzte und bis vor zwei Jahren noch an den Ausfahrten teilnahm. In der Zwischenzeit gibt es nach der „Puch- und Jawa“-Zeit unter den derzeit ca. 50 Mitgliedern auch mehrere Harleypiloten. Beim Jubiläum aber ging es vor allem um einen gesellschaftlichen Rückblick mit „belegten Broten und Spielen bei der Geschicklichkeitsolympiade für Kinder, die Maxemilian Bauer gewinnen konnte bzw. bei Erwachsenenbewerben wie Leitergolf, Nagelstock, Flaschenflip, Bierflaschenangeln und – Motorradreifen Zielwerfen.

“Die Einnahmen aus Speisen und Getränken kommen dem Vereinszweck zugute“, erläuterte der neue Obmann Manfred Jäger, der sich mit seinem bewährten Team um die zahlreichen Gäste kümmerte.