18.000 Gäste auf der Garser Burg

„Es werden gut 18.000 Gäste auf der Burg Gars gewesen sein, je zur Hälfte bei der Oper und bei den Zusatzveranstaltungen“, bilanziert Bürgermeister Martin Falk als Geschäftsführer der Burg Gars GmbH zufrieden, steckt sich aber so wie Bianca Erlinger, Geschäftsführerin der 100%igen Tochter Oper Burg Gars GmbH, und Veranstalter Remigius Rabiega von bestmanagement ehrgeizige Ziele für 2024: „Da wie dort um tausend Besucher mehr und wir überspringen die 20.000er Hürde.“

Neben der Oper konnte man mit Auftritten von Josh über Rudi Giovannini und die Seer bis zu den Kabarettisten Gery Seidl und Omar Sarsam eine große Bandbreite an Unterhaltung anbieten, und im Durchschnitt rund 900 Besuchern verzeichnen. Die drei betonen die gute Zusammenarbeit zwischen dem heimischen und dem externen Veranstalter, die einen derartigen Erfolg erst möglich gemacht habe.

„Mit zwei Veranstaltungen haben wir 2019 begonnen, mittlerweile sind es zehn - ebenso wie zehn Opern-Termine - und die werden es im nächsten Jahr wieder sein“, weiß Erlinger zu berichten. Hatte man davor in Eigenregie Abende außerhalb der Oper organisiert, habe man vor vier Jahren auf Rabiega gesetzt, der in diesem Metier ebenso erfahren wie erfolgreich ist.

„Alles ist auf einer sehr freundschaftlichen Ebene passiert, der Ablauf hat sich sehr reibungslos gestaltet“, unterstreicht dieser Falks Eindruck einer friktionsfreien Kooperation. „Wir haben versucht, den Leuten alles zu geben, damit sie sich wohlfühlen, von den Künstlern selbst, dem Umfeld, dem Catering, der Erreichbarkeit.“ Den Einwand, dass es gerade bei der Erreichbarkeit zu einigen Unmutsäußerungen gekommen sei, entkräftet Rabiega so: „Wir haben drei Kleinbusse zur Verfügung gestellt, die die Leute zur Burg gebracht haben. Gut, zweimal ist ein Bus ausgefallen, aber sonst hat es geklappt. Aber wenn sich manche Zuschauer zehn Minuten vor Beginn am Dreifaltigkeitsplatz einparken, weil alle Parkplätze oben besetzt sind, dann kann das nicht funktionieren.“ „Und was die Kritik am schlecht beleuchteten Fußweg Taborgasse betrifft haben wir die Konsequenzen gezogen und werden die Beleuchtung mit weiteren Lichtpunkten ergänzen, und das mit LED-Lampen“, fügt Falk hinzu. Damit soll das tolle Ambiente, das die Burg Künstlern wie Besuchern bietet, nicht überdeckt werden.

Gemeinsames Ziel war und ist es, Leuten, die aus der näheren und ferneren Umgebung kommen, ungetrübte Unterhaltung zu bieten und die „gegenseitige Befruchtung“: Wer sich die Seer oder Josh angeschaut hat, wird vielleicht beim nächsten Mal auch zur Oper kommen und umgekehrt.

Auf ein breites Angebot setzt Rabiega auch im kommenden Jahr, wo er mit in Gars bereits bekannten Künstlern wie eben die Seer (die erste Vorstellung ist bereits ausverkauft, die zweite so gut wie), die Paldauer oder Gery Seidl aufwarten kann, aber auch mit neuen Namen wie Mnozil Brass, folkshilfe oder einem Udo Jürgens-Abend mit Alex Parker am Klavier und Gabriela Benesch, die Udos Leben und Wirken vorstellt. Und dazu kommen neben der Oper „Der Liebestrank“ noch weitere Vorstellungen von Künstlern, die Intendant Clemens Unterreiner organisiert.

Das Publikum darf sich also auf spannende Wochen auf der Burg Gars von Mitte Juni bis zumindest Ende September freuen ...