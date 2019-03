Knapp 735.000 Euro hat die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Horn im Vorjahr für ihre Mitglieder erstritten – das gab Bezirksstellenleiter Robert Fischer im Rahmen einer Pressekonferenz am 22. März in Horn bekannt. Der Hauptanteil mit 530.000 Euro wurde im Bereich Arbeits- und Sozialrecht eingebracht. Insgesamt führte die AK Horn im Vorjahr 4.239 Beratungen durch.

„Wir sind stolz darauf, dass die Leute wissen, dass sie sich bei Problemen an uns wenden können“, meinte Fischer. Von den 8.000 wahlberechtigten Mitgliedern habe mehr als die Hälfte die Dienste der AK in Anspruch genommen. Neben der Steuerrückholaktion und dem Konsumentenschutz habe den Löwenanteil die Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz und in sozialrechtlichen Fragen ausgemacht, sagte Fischer.

Familienbonus & Alters-Teilzeit als Themen

Als besonders erwähnenswertes Beispiel erzählte Fischer von einem Produktionsmitarbeiter in einem Betrieb im Bezirk Horn, dessen Arbeitstage oft kein Ende genommen haben. „Der Mitarbeiter hat in knapp mehr als eineinhalb Monaten seiner Beschäftigung mehr als 75 Überstunden angesammelt“, führte Fischer aus.

Der Mann habe dann entschieden, sein Dienstverhältnis zu lösen und sich zur Kontrolle seiner Abrechnungen an die AK gewandt. Dabei sei festgestellt worden, dass nicht nur die Überstunden nicht ausbezahlt worden waren, sondern auch unzählige Nachtdienstzuschläge, die dem Beschäftigten zugestanden seien. Die Arbeiterkammer habe den Arbeitgeber kontaktiert und den fehlenden Lohn – 3.500 Euro – erfolgreich eingefordert.

Weitere große Punkte neben Fragen der Entlohnung, mit denen sich die AK-Mitarbeiter häufig auseinander setzen müssen, seien Fragen zur Beendigung von Dienstverhältnissen, aber auch Elternkarenz, Kinderbetreuungs- und Wochengeld, der Familienbonus, Arbeitslosenversicherung und die Verschärfung bei Fragen der Altersteilzeit.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser berichtete, dass die AKNÖ im Vorjahr in ganz Niederösterreich rund 66 Mio. Euro für ihre Mitglieder erstritten hat – und damit deutlich mehr als noch 2017 (50,8 Mio. Euro). Das sei Geld, das den Arbeitnehmern gehört und ihnen aus verschiedenen Gründen vorenthalten worden sei, bis die Arbeiterkammer interveniert habe, sagte Wieser. „Es gibt aber noch eine große Dunkelziffer, weil manche vielleicht gar nicht zu uns kommen“, meinte der Präsident.

Die meisten Arbeitnehmer wüssten aber, dass die Arbeiterkammer an ihrer Seite stehe. Daher führte die AKNÖ im Vorjahr auch 138.000 Beratungen durch – damit wurde mehr als jeder Vierte Arbeitnehmer im Land von der AK beraten –, 4.100 Interventionen bei Betrieben und brachte 2.600 Fälle vor das Arbeits- und Sozialgericht.