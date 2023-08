8.500 Opernbesucher bei „Aida“ auf der Burg Gars

Von einer „wunderbaren Bilanz“ spricht Intendant Johannes Wildner im exklusiven NÖN-Gespräch und wirft einen kurzen Blick auf seine zehnjährige Tätigkeit in Gars zurück: „Ich habe in dieser Zeit einen wichtigen Lernprozess durchgemacht, die Möglichkeiten der Burg kennengelernt und viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe immer versucht, aus dem jeweils vergangenen Jahr zu lernen, Schwachstellen zu finden und zu minimieren.“ Einen ausführlichen Rückblick wird es dann am Freitag, 22. September, um 20 Uhr im Festsaal der Burg bei „Wildner nimmt Abschied“ geben.

„Saison war wie ein Abschiedsgeschenk!“

Die heurige Saison sei „wie ein Abschiedsgeschenk“ gewesen, weil es in jeder Richtung eine friktionsfreie Arbeit in den drei intensiven Monaten Juni bis August gegeben habe. Die Zusammenarbeit mit dem Leading-Team, den Solisten, dem Chor, dem Orchester und allen anderen Mitwirkenden habe „extrem harmonisch“ funktioniert, es habe eine „phantastische Geschlossenheit“ gegeben.

Was die Inszenierung durch Philipp Harnoncourt betrifft gäbe es Für und Wider, dieser habe den schmalen Grat zwischen seiner Auslegung und den üblichen Klischees gemeistert. Wildner sprach besonders die Darstellung der Menschen durch Playmobil-Figuren und deren Deutung an: „Es war ein Risiko, das aber im Wesentlichen aufgegangen ist.“

Großes Lob für Solisten, Chor und Orchester

Viel Lob gab es vom Intendanten und Dirigenten für die Sängerinnen und Sänger und deren Homogenität, wobei die Höhepunkte bei den Damen - „Aida“ Li Keng und „Amneris“ Nana Dzidziguri seien eine besondere Entdeckung - gelegen seien. Viele Mitwirkende hätten auf eine große Gars-Erfahrung zurückblicken können und von hier aus ihren Weg auf die Bühnen der Welt gemacht.

Sehr gefordert wäre der Chor gewesen, hätte aber seine Rolle ausgezeichnet gemeistert, ebenso die Orchester auf und neben der Bühne. Das Problem der großen Abstände in den Szenen rund um den Triumphmarsch habe einiges Kopfzerbrechen bereitet, habe aber im Wesentlichen gut funktioniert. Erfreulich sei gewesen, dass es keine Ausfälle etwa durch Krankheiten gegeben habe und das Publikum sehr positiv reagiert habe. Alles in allem sei „Aida“ der Höhepunkt seiner zehnjährigen Tätigkeit in Gars gewesen. „Wo immer ich hingekommen bin und Aida-Besucher getroffen habe, alle haben sich an die Oper und meine Worte ,Es war sehr schon, es hat mich sehr gefreut!' erinnert“, schmunzelt Wildner.

Wetterglück! Keine Vorstellung abgesagt

Positiv bilanziert auch Bürgermeister Martin Falk, der Wildner und seinem Team dankbar für die geleistete Arbeit ist: „Als Privatmensch darf ich sagen, dass mir die Produktion ausnehmend gut gefallen hat. Und auch das Wetterglück war auf unsere Seite, denn alle neun Vorstellungen konnten ohne größere Störungen über die Bühne gehen.“ Er ist überzeugt, dass die Abrechnung zumindest „plus minus Null“ ausgehen werde.

Und auch Bianca Erlinger, Geschäftsführerin der veranstaltenden Burg Gars GmbH und für die wirtschaftlichen Belange zuständig, kann zufrieden sein: „Wir hatten 8.500 Besucher bei unseren Vorstellungen, und es war eine tolle, erfolgreiche Abschlussproduktion von Johannes Wildner, dem ich für die gute Zusammenarbeit danke.“ Sie freut sich schon - wie Wildner und Falk - auf das „kolossale Chorkonzert“ am 2. September mit den „Carmina Burana“ und „Carmina Austriaca“.