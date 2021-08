„Die Regierung hat zu Corona oft viel zu spät Verordnungen herausgebracht, was Unternehmer verunsichert und in der Folge auch zu Benachteiligungen der Arbeitnehmer geführt und Probleme am Arbeitsplatz verschärft hat“, stellte Robert Fischer, Leiter der Bezirksstelle Horn der Arbeiterkammer, bei der Präsentation der Bilanz des ersten Halbjahres fest. Verunsichert seien aber auch die Steuerberater, weshalb sich die Menschen bei uns Hilfe geholt haben. Die Pandemie mache deutlich, wie wichtig die Arbeiterkammer als regionale Anlaufstelle sei.

Arbeit für die Mitglieder. „Knapp 75.000 Menschen haben in Niederösterreich diese Hilfe gesucht, 3.816 waren es im Bezirk Horn von Anfang Jänner bis Ende Juni“, berichtete Kammerrat Manfred Popp, Betriebsratsobmann bei der Druckerei Berger. Konkrete Beratungen in Problemfällen habe es 1.704 gegeben. Insgesamt wurden fast 700.000 Euro für die Mitglieder erreicht – in NÖ waren es knapp 20 Millionen Euro. Der Großteil seien Nachzahlungen ausstehender Löhne und Gehälter, nicht bezahlte Urlaubs- oder Kündigungsentschädigungen sowie Abfertigungen, die den Betroffenen zu Unrecht vorenthalten worden waren. „Ohne unsere Beratung und der Rechtsvertretung wären die meisten der Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, fasste Popp zusammen.

Hilfe für Hilfskraft. Einen besonderen Fall im Bezirk schilderte Andreas Riedl, Fischers Stellvertreter seit knapp eineinhalb Jahren. Ein Mann sei neu im Bereich Heizung und Sanitär gestartet und, weil ohne fachspezifische Ausbildung, als Hilfskraft eingestellt worden. „Schon bald ließ der Dienstgeber den Mann auf sich allein gestellt bei einem Kunden Facharbeiten durchführen und die technische Anlage in Betrieb nehmen – ohne vorherige Kontrolle.“

Da dem Mitarbeiter aber noch das nötige Fachwissen gefehlt hatte und daher ein Fehler aufgetreten war, wurde beim Kunden ein Sachschaden verursacht – und die Hilfskraft daraufhin fristlos entlassen. „Das war nicht gerechtfertigt, dem Mann wurden verschiedene Zahlungen vorbehalten. Aber dank der AK kam er zur ausstehenden Summe von mehr als 3.800 Euro brutto“, so Riedl.

Mehr Facharbeiter. Bessere Möglichkeiten zur Kündigungsanfechtung für Arbeitnehmer forderte SPÖ-Landtagsabgeordneter und Kammerrat Josef Wiesinger. „Wir haben da in Österreich Verbesserungs- und Gesprächsbedarf. Mit AK und Gewerkschaft haben die Arbeitnehmer nicht nur in dieser Angelegenheit starke Partner.“

Erfreulich sei, dass im Bezirk Horn de facto Vollbeschäftigung herrsche, die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,7 Prozent. „Aber wie wird‘s im Herbst aussehen?“ Als Positivum beurteilte er, dass die Facharbeiter-Ausbildung forciert werde und besser funktioniere, es gebe mehr Lehrstellen als 2019. Probleme orte man allerdings vor allem in der Gastronomie.

Zuhören und reden. „700.000 ist nur eine Zahl“, sprach Fischer die für die Arbeitnehmer erreichte Summe an. „Aber dahinter stehen Schicksale. Uns ist wichtig, dass jeder bei der AK Beratung ebenso wie Freundlichkeit erfährt, dass wir die Leute sicher auf ihrem Lebensweg betreuen können. Sie haben es verdient, dass man ihnen zuhört, mit ihnen redet und hilft.“