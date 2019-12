Vor 20 Jahren ist Gars dem Klimabündnis, einer globalen Partnerschaft zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Kommunen in 26 europäischen Staaten angehören, beigetreten. Anlass für Friedrich Wiesinger, Vorsitzender des Umweltausschusses und damals Initiator, Bilanz zu ziehen.

„Das war aber nicht der Beginn der Aktivitäten in diese Richtung, die gab es schon weit früher“, erinnert er sich. „Mülltrennung, Umwelttage, Bio-Landbau, Garser Bus oder eine Solaranlagen-Selbstbaugruppe haben wir schon lange Jahre vor 1999 durchgeführt.“

In zweijähriger Arbeit ist auch zu Beginn des neuen Jahrtausends ein „Integriertes Energiekonzept“ für Gars bei der Energieagentur Waldviertel in Auftrag gegeben worden, mit dem sich viele Leute in vielen Stunden intensiver Arbeit beschäftigt haben und das in der Folgezeit von Gedanken und Vorschlägen zur realen Umsetzung gereift ist.

Was Realität geworden ist, davon hat Wiesinger eine ganze Liste erstellt, die – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zeigen soll, wie sehr man sich in Gars mit diesem Klimabündnis-Gedanken identifiziert: Errichtung von zwei Fernheizwerken, mit denen etwa Volks- und Mittelschule, die Kindergärten und das Feuerwehrhaus beheizt werden, Rathaus und Museum folgen nächstes Jahr; Inbetriebnahme einer Biogasanlage, Verzicht auf Tropenholz, FCKW und Glyphosat, Installierung von 117 Photovoltaikanlagen, Beheizung des Erlebnisbades mit Solarenergie, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, Ausrichtung einer Mobilitätswoche und in jüngster Zeit Carsharing mit dem Garser Ecomobil, dem GECO und vielem mehr. „Ich habe nicht geglaubt, dass wir so viel umsetzen können“, ist Wiesinger selbst überrascht, was in diesen zwei Jahrzehnten alles geschehen ist.

Regionales Sammeltaxi als nächstes Projekt

„Man darf aber auch nicht auf den öffentlich Verkehr vergessen“, weist sein SPÖ-Fraktionskollege Gerald Steindl hin. „Das Angebot auf der Kamptalbahn umfasst mittlerweile 44 Züge an jedem Werktag, dazu kommen noch 22 Autobusse. Das ist etwa für Pendler ganz wichtig.“

Und Josef Wiesinger ergänzt: „20 Jahre haben wir in Gars Pionierarbeit geleistet, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aber wir belassen es nicht dabei, wir werden auch künftig diese Arbeit kontinuierlich weiterführen.“ Das nächste Projekt steht schon fest: das IST-Mobil, eine kleinräumig-regionale Möglichkeit, mit einem „Sammeltaxi“ verschiedenste Orte zu erreichen.