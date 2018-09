„Selbst die kühnsten Optimisten unter uns haben sich nach der Trockenheit dieses Jahres keine so gute Ernte erwartet“, meinte Obmann Johann Huber bei der Generalversammlung des Weitersfelder Lagerhauses in der vergangenen Woche.

Mit plus 26 Prozent (44.742 Tonnen Getreide) über dem Ergebnis des Vorjahres zeigten sich insbesondere in den Filialen über dem Manhartsberg bei Raps, Roggen und Weizen ausgezeichnete Ergebnisse. Nicht so positiv war die Bilanz des Geschäftsjahres 2017, wo bei 20,8 Millionen Ergebnis aufgrund der hohen Investitionen in den neuen Retzer Bau- und Gartenmarkt ein Bilanzverlust von ca. 500.000 Euro aus dem Reservefonds abgedeckt werden musste.

Dass diese Investitionen allerdings im Jahr 2017 auch eine Steigerung des Gesamtumsatzes um 9,9 Prozent (von 27,3 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro) bewirkt haben, konnte Geschäftsführer Robert Forstner in seiner Video-Projektion nachweisen.

Revisor Michael Pany bestätigte die solide Geschäftsführung, wies allerdings auch auf notwendige Maßnahmen am „Werkstättensektor“ hin. Für die nächste Zukunft ist insbesondere ein Um- und Ausbau der Filiale Zissersdorf vorgesehen.

Das Thema „Schadholzmengen durch den Borkenkäfer“ (heuer bis jetzt schon so viel wie 2017 insgesamt) stand im Mittelpunkt eines Referates von RWA-Prokurist Johann Blaimauer.