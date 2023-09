Waldviertler Top-Betriebe stellen Berufschancen vor

Über 80 Betriebe präsentieren ihre vielfältigen Berufsbilder, offene Jobs, Lehrstellen und Praktikumsplätze. Unter dem Motto „Handwerk hat goldenen Boden!“ besteht für Schüler auch die Möglichkeit, in den Werkstätten unter fachkundiger Anleitung in die jeweiligen Lehrberufe zu schnuppern und selbst kleine Werkstücke herzustellen.

Next Generation ins Boot holen

Christof Kastner begrüßte in seiner Funktion als Obmann des Wirtschaftsforums Waldviertel die Gäste, die zur Eröffnung in die Räume der HLW Horn gekommen waren und lobte zugleich die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsakademie an den vier Standorten Horn, Waidhofen, Zwettl und Gmünd. „Wir müssen über den Tellerrand hinaus schauen und auch die Next Generation ins Boot holen, um die Zukunftsreise Waldviertel antreten zu können“, betonte er und forderte auch die Unterstützung der Politik zur Weiterentwicklung.

Zurück mit dem „Ticket ins Waldviertel“

Mit dem Projekt „Ticket ins Waldviertel“ möchte Vorstandsmitglied Ernst Wurz nicht nur abgewanderte Waldviertler wieder zurück bringen. Er richtet sich auch an die Zuzügler: „Wir brauchen Waldviertler für die Waldviertler Betriebe und auch dafür, um unsere Region als Wohn- und Lebensraum erhalten zu können“, verwies er auf die Podcast-Aktion, bei der am Samstag, 23. September, um 10 Uhr im Rahmen der Jobmesse Waldviertler Rückkehrer über den Arbeits- und Wohnort Waldviertel berichten. Anne Blauensteiner stellte ihr Projekt „Frau Ida“ in Zwettl, eine Co-Working-Alternative zum Home-Office vor und verwies auch auf die monatlich stattfindenden Netzwerktreffen.

Seitens der Wirtschaftkammer betonte Vizepräsident Christian Moser die Wichtigkeit eines gemeinsamen Vorgehens in der Region, besonders in turbulenten Zeiten, um ein Zeichen des Aufbruchs in die Zukunft zu setzen. „Für die Jugend sehe ich in der dualen Ausbildung große Vorteile. Diese hat uns schon durch viele Krisen geführt und die Kombination von theoretischem und praktischem Wissen sind Schlüsselfaktoren für die Herausforderungen unserer Zeit.“

Identifizierung mit der „Marke Waldviertel“

Kurz und prägnant das Statement von Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner, der auch Obmann des Regionalverbandes Waldviertel ist: „Leute, die g'scheit reden findet man überall. Wir haben aber auch Leute, die ihre Ideen umsetzen“, betonte Brandweiner, dass auch die „Marke Waldviertel“ enorm wichtig sei, um sich mit den innovativen Betrieben zu identifizieren. „Unsere Aufgabe ist es nun, junge Menschen zu motivieren, im Waldviertel zu bleiben.“

Stolz, die Jobmesse in Horn austragen zu dürfen, zeigte sich Reinhard Litschauer in Vertretung des Horner Bürgermeisters. Litschauer verwies auf den Lehrgang, der in Zusammenarbeit mit der FH Krems ab dem Frühjahr 2024 eine hochwertige Pflegeausbildung in der Bezirkshauptstadt ermöglichen wird.

Als „besonders fleißig und verlässslich bekannt“ bezeichnete Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais die Waldviertler und das Waldviertel als Region, die man gerne besucht und wo man gerne bleibt. „Wichtig ist es, dass die Waldviertler Betriebe auch in Zukunft zusammenhalten.“

Die Ehrengäste vor ihrem Rundgang durch die Waldviertler Jobmesse 2023. Foto: Edith Hofmann

Jobmesse noch bis 23. September

Die Jobmesse kann noch am Freitag, 22. und Samstag, 23. September, jeweils von 8 bis 14 Uhr, bei freiem Eintritt besucht werden. Informationen sind auch unter www.wfwv.at zu finden.