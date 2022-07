Bizets große Oper "Carmen" begeisterte das Publikum auf der Burg Gars

Vollbild

Für eine fulminante Premiere sorgten Intendant Johannes Wildner und seine Sänger und Musiker mit "Carmen" auf der Burg Gars. Gespielt wird noch bis zum 6. August. Intendant Johannes Wildner mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und dessen Gattin Marlies. Starke FPÖ-Riege: Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz mit Gattin Susanne, die Gemeinde- bzw. Bezirks-Chefs Helmut Gröschel, Karl-Heinz Drlo und Clemens Kofler sowie Landtagsabgeordneter Udo Landbauer. Auch Ex-Graselwirtin Anni Rehatschek, Jutta und Michael Wiedermann, Bezirkshauptmann in Zwettl, sowie Christiana und Julius Kiennast, Obmann des Vereins zur Förderung von Burg und Oper in Gars waren Premieren-Besucher. Unterhielten sich bestens: Landtagsabgeordneter Franz Kurzreiter mit Gattin Beatrix, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner, BH-Stellvertreter Matthias Krall, Birgit und WAV-Vorstand Manfred Damberger. Bürgermeister Martin Falk und Intendant Johannes Wildner hießen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und seine Gattin Marlies auf der Burg Gars willkommen. Mit einem Glas Sekt stießen Landtagspräsident Karl Wilfing und NÖs Militärkommandant Martin Jawurek auf den Erfolg von „Carmen“ an. Auch Chirurg Harald Schuh mit Gattin Jana sowie Michaela und Gesundheit Waldviertel-Geschäftsführer Andreas Reifschneider genossen den Abend. Stefan Jauk, Generaldirektor der NÖ Versicherung, mit Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner und Johannes Wildner. Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl war Premierengast und wurde von Vizebürgermeisterin Paula Uitz, Landtagsabgeordneten Josef Wiesinger und Bürgermeister Martin Falk begrüßt. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl mit Ex-SPÖ-Frauenchefin Anni Mitterlehner und den Garser Mandataren Josef Wiesinger, Christine Jaglitsch und Gerald Steindl.

