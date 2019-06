Der Musikverein Röschitz feierte am Wochenende sein 125-Jahr-Jubiläum.

125-Jahr-Jubiläum: 20 Kapellen spielten in Röschitz auf .

Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Marschmusikbewertung der BAG Hollabrunn, an der am 16. Juni 20 Musikkapellen teilnahmen und ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten. Auch in der Festhalle feierten die Musikanten "das Leben" und sorgten für eine tolle Stimmung.

Mehr über das Dreitagesfest liest du in der nächsten Kaufzeitung der Horner NÖN.