Vorfreude auf kommende Auftritte im Bezirk Horn

Fast zwei Jahre lang durften die Blasmusikkapellen nicht mehr auftreten. Wie planen die Musiker und die Kapellmeister nun den Neustart? Wie sieht die Situation in den Musikschulen aus? Die NÖN nahm die aktuelle Situation unter die Lupe.

Auf das Ausbleiben von Langzeitfolgen hofft Juliane Hofbauer, Obfrau der Jugendmusikkapelle Pernegg, in ihren Reihen. „Wenn es erlaubt war, dann haben wir unsere Proben unter Einhaltung aller geltenden Schutzmaßnahmen abgehalten. Im Oktober gab es eine Schnupperprobe und wir können uns trotz der schwierigen Situation über zwei Neuzugänge freuen.“

Zurück zur Normalität ist das Motto, unter dem die Jugendmusikkapelle Pernegg sich auf den Weg in die Zukunft macht und hofft, dass die Abhaltung von Veranstaltungen im Sommer leichter werden wird. „Man muss damit leben, dass die Regeln eingehalten werden und ich finde auch die Kontrollen etwa beim Heurigen in Ordnung“, hofft Hofbauer auf die Möglichkeit, mit ihren Musikerkollegen bald wieder bei Frühschoppen & Co. aufspielen zu können.

Stefan Pfaunz, Kapellmeister des Musikzuges des Bürgerkorps Eggenburg. Foto: privat

Mit Ende Februar möchten die Musiker des Musikzuges des Privilegierten Uniformierten Bürgerkorps Eggenburg wieder mit der Probenarbeit beginnen, die mit dem Lockdown Ende November eingestellt worden war. „Wir sind zuversichtlich und freuen uns, Anfang Mai unser Frühjahrskonzert spielen zu können, denn es ist immer wieder ein Höhepunkt, vor hauseigenem Publikum spielen zu dürfen“, erklärt Kapellmeister Stefan Pfaunz. Eine geringe Gefahr ortet er darin, dass es bei manchen Musikerkollegen schwierig werden könnte, die Leute wieder zu motivieren, regelmäßig zur Probe zu kommen.

„Bei den ersten beiden Lockdowns hatten wir noch das Gefühl, dass ein wenig Ruhe nicht schaden könnte und dass die Entschleunigung Positives bewirken kann. Ich habe aber keine Angst, dass wir auch jetzt unsere Leute wieder ins Boot holen können“, erklärt der begeisterte Musiker und verweist auf ein breites musikalisches Repertoire: „Wir spielen selbstverständlich die traditionelle Blasmusik, aber auch symphonische Blasmusik oder Filmmusik stehen immer wieder gerne auf unserem Programm. In dieser Richtung ist in den letzen Jahrzehnten sicher eine positive Entwicklung passiert, sodass Blasmusik auch bei der Jugend anerkannt ist.“

Musizieren muss schmackhaft werden

Melanie Tiller, Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn/Waidhofen der Blasmusik. Foto: NOEN

„Wir wollen positiv in dieses Jahr gehen, denn die Zusammentreffen fehlen schon sehr“, stellt Melanie Tiller, Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen der Blasmusik fest. „Es ist wichtig, Veranstaltungen zu planen und damit ein Ziel vor Augen zu haben, auf das man sich freuen kann.“ Wenn Proben möglich sind, dann wird geprobt – selbstverständlich unter Einhaltung der jeweils geltenden 2G- oder 3G-Regel. Probleme mit dem Musiker-Nachwuchs sieht Tiller im Moment noch nicht.

„Viele Musikschulen haben im Distance-Learning unterrichtet, weshalb die Ausbildung nicht allzu sehr gelitten haben dürfte. Es konnten auch immer wieder im kleinen Rahmen Klassenabende veranstaltet werden, um den Kindern die Freude am Musizieren und an den Auftritten schmackhaft zu machen.“ Tiller ist der Meinung, dass die Blasmusik einen sehr hohen Stellenwert in der Bevölkerung hat, sowohl bei kirchlichen Anlässen, als auch im Bereich der Unterhaltungsmusik.

Motivation durch die Planung von Auftritten

Harald Schuh in Doppelfunktion: als Kapellmeister in Langau und Musikschulleiter in Horn. Foto: privat

Eine Spaltung durch das Nicht-Erfüllen der 2G-Regel befürchtet Harald Schuh. Er ist Kapellmeister des Musikvereins Langau und Musikschulleiter der Mozart-Musikschule in Horn. „In Langau erfüllen wir alle die 2G-Regel und können normal proben. Das ist aber nicht bei allen Kapellen der Fall“, schildert er die aktuelle Situation und plant – so wie in den letzten beiden Jahren – die kommenden Auftritte: Frühjahrskonzert, Frühschoppen, Hochzeiten, kirchliche Feiern.

„Natürlich haben wir schon manches Konzept erstellt und konnten dann trotzdem nicht spielen. Es ist aber eine wichtige Motivation für unsere Musiker, auf ein Ziel hinzuarbeiten und einen Grund zu haben, zur Probe zu kommen.“ In seiner Funktion als Musikschulleiter ist er auch mit der Nachwuchssituation auf dem Blasmusiksektor bestens vertraut. „Keiner der jungen Schüler hat auf dem gleichen Niveau weitergespielt, das wäre unmöglich gewesen. Umso wichtiger ist es aber jetzt, die Jugend so gut wie möglich in die Konzert- und Auftrittstätigkeit einzubinden und die Möglichkeit zu bieten, zu den Musikern dazuzugehören“, stellt Schuh zufrieden fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den Musikschulen im Bezirk Horn und den Blasmusikkapellen sehr gut funktioniert.

Idealismus und Rückhalt der Eltern gehören dazu

Michael Treadaway, Leiter der Musikschule Thayatal. Foto: privat

Dass sich mögliche Probleme erst in der Zukunft abzeichnen vermutet der Leiter der Musikschule Thayatal, Michael Treadaway. „Wir haben in Raabs derzeit einen absoluten Höchststand an Musikschülern. Etwas anders sieht die Situation in Drosendorf und Langau aus.“ Hier konnte aufgrund der Corona-Verordnungen mit der Bläserklasse nicht in gewohnter Weise in der Volksschule geprobt werden. In Langau steht nun das Musikerheim zur Verfügung, um die jungen Musiker zu unterrichten.

„In vielen Fällen kommt es auch auf die Bereitschaft und Möglichkeit der Eltern an, die Kinder zu den Unterrichtsstunden zu bringen. Ein gewisser Idealismus setzt sich über die Generationen hinweg fort. Und der Rückhalt von zu Hause darf auf keinen Fall unterschätzt werden.“ Im April soll – nach aktuellem Stand – wieder durchgestartet werden.

