Musikkapelle Langau: Von 18 auf 72 Musiker

Ganze 18 Musiker zählte die Musikkapelle Langau, als sie 1956 von Kapellmeister Karl Donner und Obmann Karl Prand-Stritzko gegründet wurde. Ihnen folgten 1980 Heribert Kühlmayer als Kapellmeister und Rupert Kornell als Obmann. Ein Jahr später fand dann das erste Frühjahrskonzert statt. 1999 übergab Ehrenkapellmeister Heribert Kühlmayer nach 20-jähriger erfolgreicher Tätigkeit den Taktstock an Ehrenkapellmeister Christoph Reiss, der die Musikkapelle in den 15 Jahren seiner Tätigkeit zu mancher Höchstleistung motivieren und viele neue Mitglieder gewinnen konnte. Harald Schuh übernahm 2014 mit seiner Stellvertreterin Stefanie Kielmayer die musikalische Leitung der MK Langau.

Als Obmänner folgten Otto Schmutz und Burghard Reiss, unter dem 2002 nach nur acht Monaten Bauzeit das neue Musikerheim eröffnet wurde. Nach ihm wurde 2010 Lukas Benesch Obmann – mit damals 21 Jahren der jüngste Obmann der Vereinsgeschichte. Er repräsentierte die damalige Vereinsstruktur optimal, da die Musikkapelle zu diesem Zeitpunkt einen Altersdurchschnitt von unter 25 Jahren aufwies. 2021 übernahm Stefanie Benesch als erste Obfrau diese Funktion.

Die Musikkapelle arbeitet eng mit der Musikschule Thayatal zusammen, die allen Jungmusikern eine hervorragende Ausbildung ermöglicht und gemeinsam mit dem Jugendorchester „Die Bande“ den Grundstein für die Musikkapelle Langau legt. Für alle Interessierten ermöglicht das Projekt „die Bläserklasse“ das Neu-, Wieder- oder Umlernen eines Blasinstrumentes und somit den Einstieg in die Musikkapelle Langau. Derzeit zählt die Kapelle 72 aktive Musiker und fünf Marketenderinnen.

Frühjahrskonzert findet am 23. April statt

Vor zehn Jahren formierte sich eine Kleingruppe an begeisterten Mitgliedern als „Die jungen Langauer“. Sie spielen vorwiegend böhmisch-mährische Blasmusik, können für Veranstaltungen gebucht werden und sind Aushängeschild der Kapelle. Neben zahlreichen Ausrückungen (kirchliche Anlässe, Frühschoppen, „Tag der Blasmusik“) zählen die Marschmusikbewertung und die Konzertwertung der BAG Horn/Waidhofen zu den musikalischen Höhepunkten. Besondere Highlights stellen das Konzert „Rock Pop Blasmusik“ und das Frühjahrskonzert dar, das heuer nach zweijähriger Pause am 23.April stattfindet.

Unvergessen die 1996, 2006 und 2016 von der Musikkapelle Langau veranstalteten Bezirksmusikfeste mit Marschmusikbewertung, die jeweils als dreitägiges Event mit zahlreichen Musikern und vielen Gästen in Langau stattfanden.

Die Musikkapelle Langau hat sich in den vergangenen Jahren dank konsequenter Jugendarbeit und großem Engagement der Kapellmeister und Mitglieder von einer kleinen unscheinbaren Musikkapelle zu einem großen Verein mit viel Potenzial entwickelt. So ist sie nicht nur aufgrund ihrer Größe (fast jeder zehnte Langauer ist Mitglied) und musikalischen Erfolge, sondern auch den unzähligen Auftritten in der eigenen Gemeinde aus Langau nicht mehr wegzudenken. Aber auch über die Gemeindegrenzen hinweg ist die Musikkapelle Langau aufgrund ihrer Fröhlichkeit und Begeisterung für Feste eine gern gebuchte Musikkapelle für Frühschoppen und Gastkonzerte.

