Bezirk Horn: Fahrradhelme für ukrainische Kinder

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl berichtet, dass die Bezirkspartei blau-gelbe Niederösterreich-Fahrradhelme für die ukrainischen Flüchtlingskinder organisiert hat. Diese werden nun von den Bürgermeistern in acht Gemeinden des Bezirks an die betroffenen Kinder und Jugendlichen weitergegeben. Viele Flüchtlinge haben inzwischen von ihren Gastfamilien oder auch engagierten Unterstützern Fahrräder bekommen. „Nun sollen sie auch per NÖ-Fahrradhelm gut geschützt durch ihr neues Leben radeln“, sagt Gschweidl.

In der Stadt Horn freuen sich drei Kinder und zwei Jugendliche über den neuen blau-gelben Kopfschutz. Weitere 30 Kinder in den Gemeinden Drosendorf, Langau, Weitersfeld, Geras, Japons, Meiseldorf und Röschitz.

