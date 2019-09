Erst im Jahr 2015 entdeckte der Eggenburger Manfred Palmberger seine Liebe zum Schreiben, seither kommt er aber quasi nicht zur Ruhe: Nun veröffentlichte er bereits sein viertes Buch.

Dieses trägt den Titel „Alle schauen ins Narrenkastl“ – der Titel spielt, unschwer zu erkennen, auf die Handy-Generation an – und ist ein 80-seitiger Band voll mit aus dem Leben gegriffenen Gedichten. Teilweise seien sie von lange zurückliegenden Ereignissen geprägt, teilweise von aktuellen. Aber, so Palmberger: „Ich bin sicher, dass sich der Leser in einigen der Gedichte auch selber wiederfinden wird.“

Warum er auf seine „alten Tage“ noch zum Schreiben gekommen sei? „Weil ich sonst nichts zu tun hätte“, scherzt Palmberger. Er habe immer an bestimmten Projekten gearbeitet, erzählt der als Lehrer tätig gewesene Musiker. So habe er eine „Blech-“, eine „Holz-“ oder eine „Musik-Phase“ gehabt. Jetzt sei er eben beim Schreiben gelandet. „Wenn mir vor 2015 jemand gesagt hätte, dass ich zu Schreiben beginne, hätte ich ihn ausgelacht.“

Inspiration in der „Traum-Wach-Phase“

Die Inspiration zu seinen Werken kommen dem Frühaufsteher meist in der „Traum-Wach-Phase“ am frühen Morgen. „Da schießen mir einzelne Zeilen oder Stichworte durch den Kopf. Dann stehe ich rasch auf, damit sie nicht wieder weg sind“, beschreibt er. Danach sprudle es dann förmlich aus ihm heraus.

Nach seinen Werken „1951“, „Pfiffiges & Witziges“ und „Neues vom Alten“, in denen er Kurzgeschichten schrieb, habe er sich diesmal dazu entschieden, Gedichte zu verfassen. Inspiriert dazu sei er bei seinem ersten Kur-Aufenthalt im März gewesen. „Dort habe ich in der Bibliothek geschaut, was es an Gedichten so gibt. Von allzu modernen Gedichten hält er allerdings nichts, in seinen Gedichten setzt er auf traditionelle Schreibweise „mit Kopf und Fuß, mit Punkt und Beistrich“. Die Themen der Gedichte reichen vom Fußball über die Kopfrechen-Schwäche heutiger Jugendlicher, den Genuss von Natur bis zum Ibiza-Video.

Präsentiert wird das im Verlag Berger erschienene Werk – Palmberger ist übrigens auch selbst für den Satz und die Umschlaggestaltung verantwortlich – am 9. November bei einer Lesung, die Palmberger gemeinsam mit der Hobby-Kinderbuchautorin Bernadette Vogelsinger in Eggenburg durchführen wird.