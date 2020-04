NÖN: Wie verläuft die Corona-Pandemie in Ihrer Gemeinde?

Vladimir Hokr: In Nové Hrady und in der Region bis Budweis gibt es keine Corona-Kranken. Rund dreißig Personen, die in Österreich gearbeitet haben, und deren Angehörige befinden sich derzeit in Quarantäne.

Welche Maßnahmen mussten bei Ihnen umgesetzt werden?

Hokr: Unsere Regierung hat sehr streng reagiert. Alle müssen im Freien Masken tragen. Laufen und Radfahren darf man ohne. Alle Veranstaltungen sind einmal bis Ende Mai ausgesetzt, das wird vermutlich bis Ende Juni ausgeweitet. Die Schulen sind noch bis Mitte Mai zu. Einige Firmen und Geschäfte öffnen jetzt wieder.

Wie schaut es mit der Versorgung der Bürger aus?

Hokr: Viele Freiwillige haben fleißig Masken genäht, diese hat die Feuerwehr dann ausgegeben. Innerhalb von sieben Tagen konnten wir 2.500 Masken verteilen. Die Gemeinden haben Desinfektionsmittel besorgt. Die Regierung versorgt die Krankenhäuser. Bei der Versorgung mit Lebensmitteln läuft aus meiner Sicht alles optimal.

Wie laufen derzeit die Amtsgeschäfte, wie die Schule?

Hokr: Unser Gemeindeamt ist vormittags geöffnet. Aber der Großteil wird übers Telefon erledigt. Der Unterricht läuft über Youtube oder E-Mail.

Was erwarten Sie sich für die nähere Zukunft?

Hokr: Ich glaube, dass es auch bei uns Krankheitsfälle geben wird. Das Krankenhaus Budweis ist aber gerüstet. In rund zwei Monaten wird Normalität einkehren. Wann die Grenze wieder geöffnet wird, weiß ich nicht.