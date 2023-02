Ereignisreiches Jahr für die Garser Pfadis

Auf ein ereignisreiches Jahr 2022 können Obmann Rudi Mück und die Garser Pfadfinder zurückblicken. Höhepunkt war natürlich das 75 Jahr-Jubiläum, denn 1947 wurde die Pfadfindergruppe gegründet, zum Fest anlässlich 20 Jahre wurde das „alte“ Pfadfinderheim gesegnet, 2018 das neue, moderne Haus am Scoutcamp eröffnet.

Beim Sonnwendheurigen im Vorjahr wurde eine Fotoausstellung über 75 Jahre dokumentiert, die letzten 20 Jahre der Fotoausstellung sind in der Auslage des ehemaligen Kaufhauses Lager in der Rainharterstraße (neben dem Goldenen Hirschen) zu sehen.

Eine großes Ereignis waren auch Anfang Mai die Patrullen-Wettkämpfe der Pfadfinder des gesamten Waldviertels. „In unserem Scoutcamp verbrachten viele Pfadfindergruppen ihr Sommerlager“, erzählt Mück. „Im August hatten wir für zehn Tage 57 Pfadfinder aus der Ukraine zu Gast. Ihre Pfadfinderfreundschaft war für uns alle sehr ergreifend.“

Das vergangene Jahr klang mit der Teilnahme am Garser Christkindlmarkt, wo fleißig Palatschinken geschupft wurden, mit dem Besuch des Pfadfinder-Nikolaus bei vielen Familien in der Großgemeinde sowie einer gemeinsamen Adventfeier und Wanderung am Maierscher Berg und zur Hamerlingwarte aus.

Das neue Jahr wurde gleich wieder sehr aktiv begonnen, unter anderen aufgrund des Schneefalls am 21. Jänner mit dem Bau eines Iglus.

Die Heimstunden werden natürlich auch dieses Jahr wieder fortgesetzt, die genauen Termine sind auf der Website gars.scout.at zu finden.

