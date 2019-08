Die „Blumenmädchen“ von Langau – einige Herren waren auch dabei, aber die Damen waren weit in der Überzahl – haben die Siegesserie bei der Blumenschmuckaktion „Blühendes NÖ“, einer Gemeinschaftsaktion von Landwirtschafts-, Wirtschaftskammer, Land NÖ und den Gärtnern NÖs – fortgesetzt und „ihrem“ Ort zum bereits sechsten (!) Sieg in Serie im Waldviertel in der Kategorie 251 bis 800 Einwohner vor Großschönau und Raxendorf verholfen. Den siebenten Platz belegte Röschitz.

Hausbesitzer tragen die Hauptlast der Aktion

„Wir freuen uns ganz besonders über unseren ersten Platz und bedanken uns sehr herzlich bei unseren fleißigen Blumenfreundinnen und -freunden“, ist Bürgermeister Franz Linsbauer stolz auf die Gruppe unter der Führung von Vizebürgermeisterin Margit Reiß-Wurst.

Die Bepflanzung und Betreuung der öffentlichen Flächen wird aber, und das ist die besondere Leistung, fast ausschließlich von den Hausbesitzern gemacht. „Dieser freiwillige Beitrag zu einem schönen Ortsbild ist nicht hoch genug einzuschätzen“, betont Linsbauer. „Der Gemeinde erwachsen maximal Kosten von 800 Euro pro Jahr.“

Zusätzlich zum Unkraut zupfen und zum derzeit unerlässlichen täglichen Gießen kommen noch fünf, sechs „Pflegetage“, wie Margit Reiß-Wurst erklärt, wo besonders intensiv gearbeitet wird. Und auch die Pfarre mit dem Friedhof beteiligt sich erfolgreich an dieser Aktion.

Im Zeitraum 12. bis 14. August wird eine kritische Jury wieder Langau besuchen und unter allen Viertelssiegern den schönsten Ort in NÖ ermitteln.