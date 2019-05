Mast fing Feuer: Brunn war ohne Strom .

Einige Stunden ohne Strom mussten die Ortschaften im Gemeindegebiet von Brunn am Montag auskommen. Schuld dafür war der Brand eines Strommastes in der Nähe der Zufahrt zum Steinbruch der Firma Hengl beim Werk in Atzelsdorf.