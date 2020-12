Er selbst ist seit knapp 50 Jahren bei der Nikolo-Aktion der Garser Pfadfinder dabei, die Pfadis führen diese allerdings schon seit 1955 durch, jedes Jahr. Aus den bekannten Gründen heuer allerdings nicht.

„Ich bedauere das sehr“, so Obmann Rudi Mück, der sich heuer nur mit einem Video via Facebook an die Kinder wenden kann. „Wir haben lange überlegt, ob wir den Nikologruß digital ins Haus schicken oder von der Straße aus den Kindern zuwinken, wobei wir nicht einmal wissen, ob wir ein Packerl übergeben dürfen.“ Schließlich sei man auf diese Form der Botschaft gekommen.

Die ist auch angekommen, denn schon unmittelbar nach der Veröffentlichung hat es eine Reihe von positiven Reaktionen gegeben. „Obwohl“, gesteht Mück ein, „es nicht nur den Kindern, sondern auch mir fehlt, dass wir nicht in persönlichen Kontakt treten können. Aber es wird wieder besser …“