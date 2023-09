Röschitz: Winzerfest mit Traumstart .

Bei traumhaften Sommerwetter und mit vielen Gästen wurde das Winzerfest in Röschitz am Freitag Abend am Hauptplatz eröffnet. Beim Brauchtumsabend im Alten Steinbruch wurde dann so richtig gefeiert - und am Samstag und Sonntag stehen die Winzerhöfe offen.