NÖN: Was waren und sind die größten Herausforderungen für die Gemeinde Japons in Pandemiezeiten?

Karl Braunsteiner: Eine der größten Belastungen trägt auf jeden Fall die Wirtschaft. Es mussten ja doch sehr viele Geschäfte und Betriebe geschlossen werden. Dadurch brechen auch gewisse Einnahmen für uns weg. Glücklicherweise haben wir von Land und Bund ein paar Zuschüsse bekommen, damit wir die Finanzen ausgleichen können.

Konnten Sie alle Projekte 2020 umsetzen oder musste etwas verschoben werden?

Braunsteiner: Wir konnten eigentlich alle Vorhaben umsetzen und ich glaube, dass wir das auch dieses Jahr schaffen. Ein größeres Projekt war die Umstellung der Ortsbeleuchtung auf LED. Zudem ist uns der komplette Umstieg, weg von der elektrischen Heizung, im Vorjahr gelungen. Da hat nur mehr das Feuerwehrhaus in Unterthumeritz gefehlt, und dort haben wir jetzt auch auf Pellets umgestellt.

Wie hat sich der Bürgermeisteralltag während der Pandemie verändert?

Braunsteiner: Irgendwo ist der Kontakt mit den Kollegen geringer geworden. Der gegenseitige Austausch wie früher findet nicht mehr in dem Umfang statt. Wir haben zwar Videokonferenzen, aber was man dann halt nach der Sitzung noch so redet, fehlt. Da kommen doch noch Themen zum Vorschein, die in den Konferenzen nicht immer behandelt werden.

Wie ist Japons im Hinblick auf Corona-Infektionen durch die bisherige Zeit gekommen?

Braunsteiner: Wenn man insgesamt rechnet, haben wir ganz gute Zahlen. Zusammengezählt hatten wir bis jetzt 23 Fälle. Über den langen Zeitraum gesehen waren die Infektionszahlen glücklicherweise also immer recht gering. Wir hatten aber auch gleich zu Beginn im letzten Frühjahr schon positive Fälle, die von auswärts zu uns gekommen sind. So war zum Beispiel eine Kellnerin positiv, die aus Schladming zurückgekommen ist, als alles zugesperrt wurde. Einen Zweitwohnsitzer aus Wien hat es leider auch schwer erwischt. Der musste lange im Krankenhaus bleiben und ist nach wie vor auf Reha.

Viele Gemeinden bieten bereits Teststraßen an. Haben Sie schon nachgedacht, auch in Japons eine einzurichten?

Braunsteiner: Ja, überlegt haben wir grundsätzlich schon. Es hat aber auch noch kein einziger Bürger nachgefragt. Wir haben mit Drosendorf, Geras und Irnfritz gleich drei Teststraßen im Umfeld. Wenn es irgendwann aber wirklich sein müsste, sind wir bereit, auch etwas einzurichten.

Welche Impfstrategie würden Sie sich wünschen, sollte das ganze Vorhaben bald Fahrt aufnehmen? Braucht es eine Impfstraße oder sollte wirklich bei den Hausärzten geimpft werden?

Braunsteiner: Ich würde es bevorzugen, wenn gleich die Hausärzte impfen. Das ist ja doch der Arzt des Vertrauens bei jeder Person. Wenn dann wirklich Kapazitäten für eine großflächige Impfung benötigt werden, kann man noch mal über eine Impfstraße nachdenken.

Welche Projekte stehen jetzt 2021 an?

Braunsteiner: Grundsätzlich sind wir gerade vorsichtig mit der Planung. Man weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt. Wir haben gerade ein Grundstück gekauft und eine Flächenumwidmung für mehrere Bauplätze durchgebracht. Für diese Siedlungserweiterung stehen jetzt auch Straßen- und Kanalarbeiten an. Kleine Dinge tauchen dazu eh immer wieder auf. So ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos für Wenjapons für Mai oder Juni geplant, nachdem Unterthumeritz im Vorjahr auch schon ein neues Einsatzfahrzeug bekommen hat.

Kann man auch etwas Positives aus der Corona-Krise für die Zukunft mitnehmen?

Braunsteiner: Vielleicht tritt der Mensch jetzt wieder einen Schritt zurück und lernt, dass man auch auf etwas verzichten kann. Uns geht es ja irgendwo trotzdem gut. Da kann man auch mit der ein oder anderen Absage leben.