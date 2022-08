Initiative Radar gegen die Raser?

Bereits seit längerer Zeit macht Schlossbesitzer Christian Lippert auf die Problematik „Lkw und Raser in Breiteneich“ aufmerksam.

„Es ist nicht nur das Tempo, mit dem die Autos und Lastwägen aus Richtung Rodingersdorf in unsere Ortschaft hereinpreschen. Die Leute leiden auch an der Vielzahl der Lkw, die auch mitten in der Nacht durch den Ort donnern. Besonders bei den Bewohnern der kleineren Häuser gibt es massive Erschütterungen, klirren sogar die Fensterscheiben“, ergreift Lippert Partei für die rund 800 Bewohner der Ortschaft.

„Vor allem, wenn man auf die Kennzeichen achtet, muss man sich fragen, weshalb die Frächter diese Straße benutzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese alle Zustelldienste in unserer Gemeinde haben“, vermutet Lippert, dass hier eher eine Route gefunden wurde, um die Straßenmaut zu umgehen. Gleichzeitig sieht er Handlungsbedarf auf Seite der Gesetzgebung und der Exekutive: „Die Kontrolle, ob es sich hier um Ziel- und Quellverkehr handelt, kann doch nicht so schwer sein.“

Zu Ostern des Vorjahres habe er eine Verkehrszählung beantragt. Diese sei auch durchgeführt worden. In einem Telefonat mit der Bezirkshauptmannschaft Horn Anfang der Woche wurde Lippert vertröstet, das Verfahren sei noch im Laufen, die Fakten würden noch von den Sachverständigen geprüft werden.

Und die Lastzüge? Die donnern weiter durch die engen Straßen von Breiteneich.

