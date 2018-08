Die Feuerwehr Breiteneich erhielt in der letzten Juliwoche das langersehnte neue Feuerwehrauto und kann somit das 27-jährige ehemalige Fahrzeug endlich ausscheiden.

Ausgeschiedenes Fahrzeug wird nun verkauft

Obwohl das alte Feuerwehrauto der FF Breiteneich über 27 Jahre einen guten Dienst erbracht hat, war die Neuanschaffung dringend notwendig. „Es war nicht mehr am aktuellen Stand und eigentlich nicht mehr einsatzbereit“, erklärt Stadtrat Manfred Daniel, in dessen Zuständigkeitsbereich die Feuerwehren in der Stadtgemeinde Horn fallen.

Nach einem Nachfolger wurde gesucht und bei der Firma Rosenbauer gefunden. Eine Förderzusage vom Land Niederösterreich wurde bereits im Vorjahr ausgesprochen, dennoch ist der größere Kostenbeitrag von der Stadtgemeinde Horn zu entrichten.

„Insgesamt kostet das neue ‚Hilfeleistungsfahrzeug 1-Wasser‘ 132.000 Euro“, berichtet der Breiteneicher Feuerwehrkommandant Johann Navratil. Vorhandenes, neuwertiges Material aus dem alten Feuerwehrauto wird wiederverwendet, der Rest wurde ebenfalls angekauft. Das ausgeschiedene Fahrzeug wird nun zum Verkauf angeboten.

Gesegnet wird das neue HLF1-W im Rahmen eines Feuerwehrfestes, das am 8. u. 9. September in Breiteneich stattfinden wird.