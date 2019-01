Ein Vandale tobte sich am 4. Jänner am Sportplatz in Breiteneich aus. Er zog mit seinem Pkw „Ringerl“ sowohl auf dem Trainings- wie auf dem Hauptplatz, wie Christoph Bock, Obmann des USV Breiteneich erzählt.

Der Fahrer ist bei der zweiten Platzzufahrt, die sonst von der Jugend Breiteneich genutzt wird, eingefahren. Beim Haupteingangsbereich befindet sich ein Schranken. Es sei nicht das erste Mal, dass bei entsprechender Wetterlage „Ringerl“ am Trainingsplatz gezogen worden seien, so Bock. Diesmal sei aber erstmals auch der Hauptplatz in Mitleidenschaft gezogen worden. Zunächst habe man zwei Verdächtige gehabt. „Außerdem haben wir ein schönes Profil erwischt“, sagte Bock. Der Verdacht habe sich dann aber nicht erhärtet, daher sei man weiter auf der Suche nach dem Täter. „Der Täter oder die Täterin haben leider keine Ahnung, was es heißt, als kleiner Verein, wo Platzwart und Funktionäre ehrenamtlich ihre Freizeit opfern, die Sportanlage in Schuss zu halten“, ärgert sich Bock über den Vorfall. Allerdings halten sich laut Bock die Schäden diesmal in Grenzen,

Damit ähnliche Vorfälle in Zukunft ausgeschlossen werden können, habe man schon präventive Vorkehrungen getroffen. So sollen künftig mit Schlössern gesicherte Schranken die beiden Zufahrten zum Sportplatz versperren, auch Kameras wurden bereits montiert.