Horner Poly: Von Bau und Metall bis zu Schönheit

Anschließend stand das gesamte Schulhaus zur Besichtigung offen. In den Werkstätten, der Küche oder dem Beauty Salon konnten Kontakte mit Lehrbetrieben der sieben Fachbereiche geknüpft werden.

Mit dieser Veranstaltung soll ein Einblick in den Praxisunterricht der Fachbereiche Bau, Holz, Gesundheit/Soziales/Schönheit, Elektro, Handel und Büro, Metall und Tourismus gegeben werden. „Die Wirtschaft sucht immer mehr hochqualifizierte, weiterbildungswillige Lehrlinge“, erklärte Lederer. Neben allgemeinen Informationen zum Schulbesuch wurden vor allem die Fachbereiche, in den die Jugendlichen theoretisch und praktisch unterrichtet werden, ausführlich präsentiert und vorgestellt. „Die Ausbildung in den Fachbereichen, deckt ein weites Spektrum möglicher Lehrberufe ab“, ergänzte Schülerberater Clemens Fehrle.

Die PTS Horn ist mit einem breit gefächerten Angebot, Fachabschlussprojekt, 15 Tage Schnupperlehre, Bewerbungstraining, AMS-Job-Speeddating, Jugend-Coaching, Mopedführerschein und Erste Hilfe-Schein die ideale Vorbereitung auf den Einstieg ins Berufsleben. Schüler des Polytechnischen Schule konnten sich in den vergangenen Jahren bei Wettbewerben besonders profilieren. Fast jedes Jahr gelingt es, sämtliche Schüler als Lehrlinge bei Firmen im Bezirk unterzubringen. Anmeldungen: pts.horn@noeschule.at

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.