Nach fast 29 Jahren als Bezirkspolizeikommandant tritt Oberst Günther Brinnich mit 1. November in den Ruhestand. Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger hat mit dem bald 62-jährigen über seine Erfahrungen im Polizeidienst, Veränderungen in der Polizeiarbeit, aber auch über Brinnichs Zukunft gesprochen.

NÖN: Herr Kommandant, Ihr Wechsel in die Pension steht unmittelbar bevor: Wie viel Wehmut ist da im Spiel?

Günther Brinnich: Gar keine! Ich bin fast 43 Jahre im Gendarmerie- bzw. Polizeidienst, werde am 4. Oktober 62. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht und geschafft habe. Nach 28 Jahren und zehn Monaten als Bezirkspolizeikommandant in Horn ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zu gehen – auch wenn ich meine Arbeit nach wie vor sehr gerne mache. Besser man geht zu einem Zeitpunkt, wo die Leute „schade“ sagen als sie sagen „Gott sei Dank“.

„Weiterbildung ist im Polizei-Job etwas sehr Wichtiges“

Wenn Sie zurück blicken: Wie würden Sie die vergangenen 43 Jahre beschreiben?

Als sehr spannende Zeit. Ich bin 1976 in den Gendarmeriedienst eingetreten, habe von 1982 bis 1984 die Sicherheitsakademie absolviert, bin seit 1. Juli 1984 Offizier. Danach war ich in Krems und Waidhofen als Abteilungskommandant tätig, ehe ich mit 1. Jänner 1990 Bezirkspolizeikommandant in Horn geworden bin. Besonders spannend war es deshalb, weil ich neben meiner Funktion noch viele weitere Tätigkeiten übernommen habe.

Sie haben sich etwa im Bereich der Weiterbildung sehr engagiert. Was war der Grund dafür?

Weiterbildung ist im Polizei-Job etwas sehr Wichtiges. Ich habe zehn Jahre an der Sicherheitsakademie in Mödling unterrichtet. Mein Spezialgebiet sind die Sicherheitspolizei- und Gewaltschutzgesetze. In diesen Bereichen bin ich gerne als Trainer tätig gewesen. Auch als Ausbildner-Trainer im Bereich der Stabsarbeit war ich gerne tätig, weil man ja auch lernen muss, wie man richtig führt. Darüber hinaus habe ich eine Ausbildung als Rhetorik- und Kommunikationstrainer, auch in diesem Bereich habe ich in vielen Seminaren meine Kollegen aus ganz Niederösterreich ausgebildet.

Ein weiterer Bereich, in dem Sie tätig waren, ist die Einsatzeinheit des Landes NÖ. Hat es da auch Situationen gegeben, in denen es so richtig brenzlig für Sie wurde?

Ich war insgesamt 18 Jahre bei dieser Einheit, die etwa bei Demonstrationen mit Helm, Schild und Vollkörperschutz aktiv ist. Ich erinnere mich an einen Einsatz beim Europäischen Wirtschaftsgipfel in Salzburg. Damals waren einige 100 gewaltbereite Demonstranten vor Ort. Ich bin mit meinem Zug in einer engen Gasse im Stein- und Flaschenhagel gestanden. Wir wurden auch mit Stangen massiv attackiert. Die halbe Stunde, bis die Verstärkung eingetroffen ist, ist mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Mir wurde damals auch die Helmschale eingeschlagen. Diese Situation belastet mich heute zwar nicht, aber wenn ich diese Frage gestellt bekomme, werden die Erinnerungen wieder wach.

„Mittlerweile ist die Internetkriminalität im Bezirk die Herausforderung Nummer 1“

Gab es auf der anderen Seite auch menschlich berührende Situationen in ihrer Tätigkeit?

Ja! Und Gott sei Dank überwiegen diese Situationen. Die Tätigkeit bei der Polizei ist eine, die auch sehr oft von Fröhlichkeit und Humor geprägt ist.

Auch mit den Mitarbeitern und Kollegen?

Ja, da kann ich mich nur bei allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bedanken. Ich glaube, sagen zu können, dass wir im Bezirk Horn zusammen Top-Arbeit abliefern. Wir haben nicht nur den Level bei der Kriminalitätsrate halten können, sondern in den vergangenen zehn Jahren sogar einen Trend nach unten geschafft. Ich habe immer gesagt, dass ich in Horn eine Firma leite, deren Aufgabe es ist, Sicherheit zu produzieren. Das ist uns – sowohl was die Kriminalität, als auch die Verkehrssicherheit betrifft – gut gelungen. Im Vorjahr haben wir mit 870 gerichtlich strafbaren Delikten einen Top-Wert erreicht. Daher gehe ich auch mit einem guten Gefühl in Pension.

Nicht nur die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, auch die mit den anderen Blaulichtorganisationen ist von Bedeutung. Wie hat die funktioniert?

Egal ob Feuerwehren, Rotes Kreuz, Bundesheer, die Gerichte und Behörden oder die Gemeinden, es hat ausgezeichnet funktioniert. Ein Erfolgsrezept dabei im Bezirk Horn: Wir haben nicht viel mit einander geschrieben, dafür umso mehr miteinander geredet.

Wie hat sich diese Tätigkeit während Ihrer Dienstzeit verändert?

Natürlich haben sich die Betätigungsfelder für Kriminelle geändert. Es gibt Europa, durch den Wegfall der Grenzen sind andere Kriminalitätsformen aufgetaucht, die wir vorher nicht gekannt haben. Die Polizei musste einerseits flexibler und schneller, andererseits auch technisch besser ausgerüstet werden, um dieser „reisenden Täter“ Herr zu werden. In jüngster Zeit ist es natürlich die Internetkriminalität, die ein Anpassen der Polizeiarbeit erforderlich macht. Das spüren wir auch im Bezirk Horn stark.

Inwiefern?

Mittlerweile ist die Internetkriminalität im Bezirk die Herausforderung Nummer 1. Während wir in den vergangenen Jahren bei Delikten wie Einbruch oder Diebstahl sinkende Deliktzahlen verzeichnen, steigen die Zahlen bei der Internetkriminalität, etwa Bestellbetrug, Betrug, Mobbing oder Stalking. Aber diese Delikte sind von der Polizei nicht zu verhindern. Die Täter steigen quasi auf andere Felder um, es kommt zu einer Verlagerung der Kriminalität.

Abschließend: Was werden Sie künftig den ganzen Tag lang tun?

Also Pensionsschock werde ich keinen haben (lacht). Ich werde das verstärkt tun, was ich schon immer gerne getan habe: Laufen, Radfahren, Schwimmen, Langlaufen oder Motorradfahren. Auch Kunst und Kultur werden nicht zu kurz kommen. Außerdem habe ich Haus und Garten – da ist immer etwas zu tun.