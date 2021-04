Seit 900 Jahren gibt es den Prämonstratenser-Orden in Österreich. Unter dem Titel „Gottes Geist und Menschenwerk“ wird diese Geschichte in Form einer Ausstellung im Stift Geras nun aufgearbeitet.

Traditionsreiches Stift als idealer Ort für Ausstellung. Warum sich das Stift Geras als Standort für diese Ausstellung angeboten hat, liegt für Benedikt Felsinger, der seit Februar auch Kustos der Stifts-Sammlungen ist, auf der Hand: Das seit 1153 bestehende Stift ist das älteste durchgehend bestehende Stift des Ordens weltweit, wodurch die Geschichte des Stiftes eng mit jener des gesamten Ordens verknüpft ist. „Dadurch haben wir im Orden schon eine privilegierte Stellung“, sagt Felsinger.

Damit sei das Stift Geras von der Tradition her etwas Besonderes. Das Stift wurde nie aufgehoben, lediglich während des 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert mussten die Mönche für fünf Jahre nach Drosendorf übersiedeln, weil das Stift zerstört war. Auch in der Zeit der NS-Herrschaft war das Stift nur „beschlagnahmt“, aber nicht aufgehoben.

Schwerpunkt auf Barock und 19. Jahrhundert. Ausstellungsgegenstand ist laut Felsinger das Stift Geras mit seinen Kunstgegenständen. Auch wenn Geras im Vergleich zu anderen Stiften wenige Kunstschätze besitze, so seien die aber von besonders hoher Qualität geprägt – etwa der Kelch oder der Abt-Stab.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Zeit des Barock und des 19. Jahrhunderts. Ein Bereich ist aber auch dem Seeligen Jakob Kern gewidmet. Der hat 1921 – also vor 100 Jahren – seine Gelübde abgelegt. Unter anderem ist das Primizgewand Kerns, der im Ersten Weltkrieg lebensgefährlich verwundet wurde und 1920 dem Orden beitrat, um stellvertretend den Hass durch Versöhnung zu überwinden, ehe er 1924 im Alter von 27 starb, zu sehen.

Mönche „liehen“ Äbten ihre Gesichter. Generell setzt die Ausstellung stark auf Persönlichkeiten, denn durch die „gewinnt Geschichte immer konkrete Gestalt“, sagt Felsinger. So wird etwa auch eine Reihe von Gemälden gezeigt, die die Äbte aus dem Mittelalter zeigen. Gemalt wurden diese Bilder übrigens im Jahr 1731, die damals in Geras lebenden Mönche mussten für die Werke Portrait stehen, ihre Gesichter wurden quasi den zu diesem Zeitpunkt schon Jahrhunderte lang toten Äbten zugeordnet. „Diese Abt-Serie ist durchaus als einmalig zu bezeichnen“, meint Felsinger.

Prälatur und Norberti-Zyklus präsentiert. Auch die Prälatur des Stiftes soll laut Felsinger künftig in Form von Führungen wieder verstärkt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dort zu sehen ist neben Werken von Paul Troger oder dem „Kremser Schmidt“ auch die aus dem 18. Jahrhundert stammende Goldschmiedekunst des Stiftes wie Abt-Stab und Kelch. Zugänglich ist im Rahmen der Jubiläumsausstellung auch der „Norberti-Zyklus“, der das Leben des Ordensgründers Norbert von Xanten nachzeichnet.

Ressentiments an Grenze abbauen. Darüber hinaus ist ein Teil der Ausstellung dem Heiligen Johann Nepomuk gewidmet, dessen Seelig-Sprechung sich heuer zum 300. Mal jährt. Damit soll auch die Lage des Stiftes Geras als „Brücke“ zwischen Österreich, Böhmen und Mähren, wo der Prämonstratenser-Orden stark vertreten ist, betont werden. Es sei der Stiftsauftrag, das Leben an der Grenze mit Geist zu bereichern, sagt Felsinger. Man wolle das Umgehen mit der Grenze im Waldviertel mitgestalten, denn die Aufarbeitung der jahrzehntelangen Teilung Europas sei immer noch nicht abgeschlossen. Gerade ein altes Stift sei Aussichtspunkt, von dem aus man nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die Zukunft schauen könne. Und, so Felsinger: „Ohne Wahrnehmung unserer Geschichte werden wir schlecht die Zukunft gestalten können.“ Es gehe darum, nach wie vor vorhandene Ressentiments im Denken abzubauen und nach dem christlichen Prinzip der Vergebung alte historisch begründete Wunden zu heilen. Man dürfe es nicht dabei belassen, Europa wirtschaftlich zu einen, sondern auch „mit einem christlich geprägten Menschenbild“, sagt Felsinger.

Ungewissheit quält. Wann die Ausstellung zugänglich sein wird, steht aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch in den Sternen. Geplant ist, sie von Mai bis Oktober nach den jeweils geltenden Richtlinien zu öffnen. Ein Wunsch des Stiftes ist, am 6. Juni das Ordensgründungsfest begehen zu können.