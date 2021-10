Gleich drei Gruppen – eine in Bronze und zwei in der Kategorie Gold – traten in Brunn zur Ausbildungsprüfung Löscheinsatz an, bei der nach einem vorgegebenen Ablauf eine Löschleitung aufgebaut und das Löschen eines Brandes unter Atemschutz trainiert wird. „Diese Prüfung bedeutet für alle Teilnehmer einen großen Ausbildungsgewinn. Der Ablauf eines Löscheinsatzes wird in vielen Trainingsstunden perfektioniert und so sind wir im Ernstfall noch besser für den Schutz von Menschen und Tieren vorbereitet“, zeigt sich Feuerwehrfrau Manuela Kopper überzeugt vom Mehrwert dieser Prüfung für die Feuerwehren und die Bevölkerung.

Das gilt ganz besonders für jene Bewerber, die bereits in der Stufe Gold angetreten sind. Es bedeutet nämlich, dass sie bereits vor vier Jahren die Prüfung in Bronze und vor zwei Jahren die Prüfung in Silber abgelegt haben.

Ein großer Gewinn ist auch, dass sich die Gruppen aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren zusammensetzten: Brunn, Dappach, Neukirchen, Poigen, Scheideldorf, St. Marein. Aktuell ist es so, dass viele Feuerwehrmitglieder außerhalb ihrer Dörfer arbeiten und daher tagsüber oft nur wenige zu einem Einsatz fahren können. Am Einsatzort ist es darum umso wichtiger, dass die Mitglieder der einzelnen Feuerwehren sich gut ergänzen und sie auch mit den Fahrzeugen der anderen Feuerwehren arbeiten können. Darauf sind die 22 Bewerber dieses Jahres nun bestens vorbereitet.