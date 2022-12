Brunn/Göpfritz Unfall im Nebel: Auto rutschte über Böschung

S tarker Nebel wurde einem 67-jährigen Pensionist aus Gars am 4. Dezember zwischen Brunn und Göpfritz zum Verhängnis. Er bog zu früh in eine Kreuzung und rutschte mit seinem Auto, in dem sich drei weitere Insassen befanden, über eine Böschung.