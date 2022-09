Husaren-Ritt: Mit 17-PS-Traktor auf Großglockner

Heuer haben Rudolf und Gertrude Kühhas wieder eine besondere Teilnahme vor. Als einzige Teilnehmer aus dem Waldviertel starten die beiden vom 15. bis 18. September bei der Oldtimer Traktor WM am Großglockner.

In dieser Zeit dreht sich in den Pinzgauer Gemeinden Bruck und Fusch alles um Oldtimer-Traktoren. Traktoren-Begeisterte aus zehn Nationen kommen zu dem Fest. Highlight dabei: das Gleichmäßigkeit-Zeitfahren auf der Großglockner Hochalpenstraße.

Spektakulär ist dabei schon die Anmeldung über das Internet, innerhalb von acht Minuten sind alle 475 Startplätze vergeben, erklärte Kühhas; „Da braucht man schon Glück, um dabei sein zu können.“

Diese Weltmeisterschaft findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Dabei werden wahre Prachtstücke die Großglockner Hochalpenstraße bezwingen. Kühhas geht mit einem Steyr 86 S (Schmalspur) mit 17 PS an den Start. Alle 15 Sekunden startet ein Traktor „fliegend“. In nur einer Stunde möchte Kühhas die Großglockner-Hochalpenstraße bezwingen. Dabei überwindet er mehr als 2500 Höhenmeter. Sein Motto „Dabei sein ist alles.“ Kühhas: „Rauf eine Stunde und wieder runter, das dauert meistens zwei Stunden. Da sollten die Bremsen funktionieren.“ Dass er sportlich ehrgeizig ist, hat Kühhas schon durch die Teilnahme an unzähligen Traktorausfahrten bewiesen – zahlreiche Trophäen zieren die Vitrinen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.