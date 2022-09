Kinderzahl steigt: Dritte Gruppe für Kindergarten

Jetzt ist es fix: Der Kindergarten in Brunn bekommt eine dritte Gruppe. Zunächst ist diese Gruppe für zwei Jahre als Provisorium gedacht. Bei entsprechender Kinderzahl könnte sie dann fix werden.

Abzuwarten sind dabei aber auch die Konsequenzen des vom Land verkündeten Kindergarten-Pakets, laut dem das Eintrittsalter der Kinder in den Kindergarten auf zwei Jahre gesenkt werden soll.

Aktuell werden in den drei Gruppen jeweils 14 Kinder betreut. Untergebracht ist die neue Gruppe – in ihr sind die Vorschulkinder, die nächstes Jahr in die Volksschule starten – übrigens derzeit nicht im Kindergarten-Gebäude, sondern in der Volksschule.

Bauplätze und Wohnbau sorgen für Zuwanderung

Auch schon während des Kindergarten-Umbaus waren die Kindergarten-Kids im Volksschulgebäude untergebracht, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Allram. Aus Gemeindesicht mache sich jetzt bezahlt, dass man zuletzt immer darauf geschaut habe, genug Bauplätze anbieten zu können und Wohnbauprojekte zu forcieren. „Die Gemeinde ist für junge Familien mit Kindern attraktiv, das kommt uns jetzt zugute“, so die Gemeindechefin.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.