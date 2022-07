2+1-Ausbau: Überholspur auf B2 kommt

Fleißig gebaut wird seit einigen Tagen entlang der B 2 im Bereich Dietmannsdorf-Wildhäuser. Hier wird bis November mit dem „2+1-Ausbau“ der B 2 ein Projekt des „Mobilitätspakets Nördliches Niederösterreich“ umgesetzt. Das Land investiert insgesamt 4,4 Mio. Euro in dieses Projekt. Damit wolle man die Verkehrsinfrastruktur der Region stärken, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Mit dem Ausbau soll sicheres Überholen ermöglicht und damit die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Ausgebaut wird die B 2 auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern zwischen Wildhäuser, rund 200 Meter westlich der Kreuzung mit der L 8031 in Richtung Waiden und der Kreuzung mit der L 8045 in Richtung Merkenbrechts. Die B 2 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 7.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert.

Die Verbreiterung der Straße erfolgt teilweise nördlich, teilweise südlich der aktuellen Strecke. Künftig wird es hier in Richtung Waidhofen den Überholstreifen, also zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung geben, die von der Gegenfahrbahn durch eine doppelte Sperrlinie abgetrennt sein werden. Auch auf der aktuellen Bestandsstrecke wird der Asphaltoberbau neu hergestellt. Zudem wird im Zuge der Bauarbeiten die Straßenentwässerung auf den neuesten Stand gebracht: Zukünftig werden die Straßenwässer über Mulden und Längskanäle gesammelt, in ein Filterbecken eingeleitet und dann zum Vorfluter abgeführt. Dazu wird ein rund ein Kilometer langer Ableitungskanal errichtet. Mit der Fertigstellung wird Anfang November gerechnet.

Während der Bauarbeiten soll der Verkehr größtenteils durch geringe Einengung der Fahrstreifen aufrecht erhalten werden. Dennoch wird es in Richtung Horn für vier Wochen eine Umleitung über Allentsteig und die L 75 und L 56 geben. Wann genau, hängt vom Baufortschritt ab. Für den Einbau der bituminösen Deckschicht erfolgt dann für zwei Tage an einem Wochenende eine komplette Sperre der B 2, auch hier wird der gesamte Verkehr über die L 75 und L 56 umgeleitet.

Auch neuer Radweg wird für 90.000 Euro gebaut

Im Zuge der Bauarbeiten wird im südlich der B 2 auf einer Länge von rund 860 Metern ein drei Meter breiter asphaltierter Radweg als Lückenschluss errichtet. Die Kosten dafür betragen 90.000 Euro, wobei das Land NÖ 70 Prozent der Kosten übernimmt, die Gemeinde Brunn 30 Prozent.

