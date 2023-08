Ein Tango über das Leben

Das Buch trägt den Titel „Wenn das Leben Tango tanzt“. Darin widmet sich Josefa Mayer-Proidl ganz ihrem Lieblingsthema: dem Leben. Die Geschichten in diesem Buch nehmen wie in einem bunten Karussell, das in vielen Farben schillert, Fahrt auf. Die Erzählungen sind mutig, melancholisch, sprechen Geist und Seele an und bewegen bis ins Innerste. „Es sind Geschichten vom Träumen, Versagen, Schuld, Ohnmacht, von Angst und Erfüllung“, erklärte die Autorin. Aber auch von der Hilflosigkeit gegenüber der menschlichen Willkür und der Sehnsucht nach Gerechtigkeit wird in „Wenn das Leben Tango tanzt“, das im Verlag Ferdinand Berger & Söhne erscheint, erzählt. „Die Kurzgeschichten sind alle vom Leben geschrieben und erfunden“, erzählt die Autorin. Das sei denn auch der besondere Reiz am Genre Kurzgeschichten gewesen.

Josefa Mayer-Proidl, die als Agraringenieurin an Berufs- und Fachschulen und Erwachsenenbildnerin tätig ist, ist seit ihrer Jugend schriftstellerisch tätig. Sie schreibt Kurzgeschichten, Romane, Märchen und Gedichte. Sie ist Autorin bei 70 Anthologien im In- und Ausland.

Die Buchpräsentation findet am Mittwoch, 20. September um18.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Höbarthhalle im Museum Horn statt. Musikalisch umrahmen Wolfgang und Peter Friedrich (New Orleans Dixieland Band) die Buchpräsentation.