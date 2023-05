St. Bernhard-Frauenhofen: Über die „gute alte Zeit“

In seiner szenischen Lesung wurden Erinnerungen wieder zum Leben erweckt und die Zuhörer konnten die „gute alte Zeit“ Revue passieren lassen. Manfred Leeb, der in seinem Buch Erlebtes schildert und seine Eindrücke aus seiner Heimatgemeinde Winkl und Umgebung beleuchtet, regte mit seinem Vortrag aber auch zum Nachdenken an. Und man kann nicht sagen, dass sich die Zuhörer im Saal einsam fühlen mussten. Leeb fasste den einzigartigen Umbruch in allen Lebensbereichen mit Schwerpunkt Landwirtschaft und Technik, Natur und Umwelt zusammen.

Die Themen, die Leeb bewegen, verknüpft er mit persönlichen Erinnerungen und recherchierten Daten und Fakten. Die nächste Möglichkeit, sich mit dem Werk von Manfred Leeb auseinanderzusetzen besteht im Rahmen einer Lesung am 4. Juni im Dorfgemeinschaftshaus Winkl, Beginn um 15 Uhr.

