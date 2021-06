„Damit ist einem lang gehegten Wunsch der Bevölkerung, vor allem der Anrainer der Kamptalstraße, entsprochen worden“, zeigt sich Buchbergs Ortsvorsteher Josef Wiesinger zufrieden, dass ein Beitrag zur Sicherheit geleistet werden konnte.

An der B 34, unmittelbar hinter der Ortstafel aus Richtung Krems, wurde eine Geschwindigkeitsanzeige installiert, die die Autofahrer auf die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h, die eine grüne oder rote Zahl und dazu passenden Smiley zeigen, aufmerksam machen soll. „Aber sollte tatsächlich nach der Verbreiterung des Radwegs (Anm.: die NÖN berichtete in der Vorwoche) das Tempo auf 50 reduziert werden, kann man natürlich auch die Anzeige entsprechend einstellen“, so Wiesinger.

Rund 2.000 Euro kostet diese Anzeige, der demnächst noch eine zweite beim Ortsanfang aus Richtung Gars folgen soll. Finanziert werden beide nicht aus dem Budget der Marktgemeinde, sondern aus jenem „Topf“, der eingerichtet wurde, als die Buchberger Feuerwehr aufgelöst und das ihr gehörige Fahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Gars verkauft wurde.