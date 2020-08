„Das hat nichts mit Corona oder Sonstigem zu tun. Wir haben keine finanziellen oder wirtschaftlichen Probleme. Wir wollen uns mit voller Kraft auf die drei Filialen konzentrieren.“

Der Familienbetrieb hat seinen Stammsitz in Eggenburg, führt – noch – insgesamt vier Filialen und beschäftigt 50 Mitarbeiter. Müssen Kündigungen ausgesprochen werden? „Wir werden den Großteil übernehmen können“, sagt Bucher. „Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, daher werden wir natürlich schauen, dass wir sie ins unseren anderen Filialen unterbringen können.“

Die Buchers werden nämlich die Öffnungszeiten am im Einkaufszentrum (EKZ) erweitern, das erfolge nahtlos mit der Schließung der Filiale in der Florianigasse. Diese kann noch bis zum 30. August aufgesucht werden, ab 6. September werden die Bucher-Türen im EKZ auch sonntags und an Feiertagen offen haben.

Den Corona-Lockdown habe man „ganz gut überstanden“, erzählt Gabriele Bucher auf Nachfrage. „Natürlich hat’s Einbußen gegeben, weil wir die Kaffeehäuser geschlossen hatten und die Geschäfte nur von sechs bis zwölf Uhr offen hatten.“ Die Mitarbeiter waren auf Kurzarbeit. „Logisch, dass man anfangs gekämpft hat.“ Bestellungen seien dennoch aufgegeben und der Lieferservice sei gut angenommen worden.

Eine Unbeschwertheit der Kunden habe sich noch nicht zur Gänze eingestellt: "Wenn’s schön ist, ist der Kaffeehaus-Betrieb sehr gut. Wenn schlechtes Wetter ist, dann sind die Leute nach wie vor vorsichtig, dass sie ins Kaffeehaus gehen", beschreibt Bucher. „Schauen wir mal, was der Herbst bringt.“