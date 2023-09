Buchpräsentation von Mayer-Proidl: Ein Tango durch ein bewegtes Leben

Zum Tango tanzen war in der Höbarthhalle des Museums allerdings kein Platz. „Wie sie sehen, spiele ich hier eine tragende Rolle“, scherzte Hans-Peter Trimmel, als er mit einem Stapel zusätzlicher Stühle durchs Museum marschierte. Und die waren auch dringend nötig, da aus den 100 erwarteten Gästen über 200 wurden. In seiner Eröffnungsrede zeigte sich Museumsleiter Anton Mück über den hohen Besucher Andrang erfreut. „Die gefüllten Reihen zeigen mir, dass es eine gute Idee von Josefa Mayer-Proidl war, noch ein Buch zu schreiben“, sagte er.

Josefa Mayer-Proidl gab persönliche Einblicke in ihr Leben. „Ich habe die Zeit gehasst und ich habe den Computer gehasst. Dabei muss ich meinem Mann danken, der mich zum einen beim Korrekturlesen unterstützt hat und zum anderen die Kraftausdrücke, die aus meinem Büro hallten, ertrug.“ Die Erzählungen in ihrem fünften Buch sind mutig, melancholisch, sprechen Geist und Seele an und bewegen bis ins Innerste. „Es sind Geschichten vom Träumen, Versagen, Schuld, Ohnmacht, von Angst und Erfüllung“, erklärte die Autorin. Aber auch von der Hilflosigkeit gegenüber der menschlichen Willkür und der Sehnsucht nach Gerechtigkeit werden im jüngsten Werk „Wenn das Leben Tango tanzt“ erzählt.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer meinte, dass es in diesem Buch ganz subtil um die großen Themen, um Sehnen und Sich befreien und um die Überwindung der Verletzung des Verlassen werdens gehe. Ein berührendes Werk, virtuos in seiner Dezenz, über Verletzlichkeit und Schmerz, vor allem aber über die Stärke der Frau, über den Wahrheitsgehalt von Erinnerungen und das Recht, die eigene Geschichte zu erzählen.

Stadträtin Maria van Dyck ergänzte: „Beim Lebenslauf von Josefa Mayer-Proidl bewahrheitet sich das Sprichwort: Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige.“ Vor allem ihr Engagement, ihre vielfältigen Talente und ihre Kontaktfreudigkeit hätten sie auf der Karriereleiter nach oben gebracht.

Wolfgang Friedrich mit seiner Dixieland Band verlieh der Präsentation einen würdigen musikalischen Rahmen.