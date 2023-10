Frauenarbeit und der Weg der Selbstbestimmung

„Um Kopf und Kragen“ – was haben globale Lieferketten mit Frauenarbeit zu tun? Ulrike Lunacek und Rosa Zechner spannten bei ihrer Buchpräsentation im Saal der Raiffeisenbank den Bogen vom Kampf um bessere Arbeitsbedingungen im Globalen Süden bis zum aktuell auf EU-Ebene verhandelten Lieferkettengesetz.

Im Buch „Global Fetale Future“ liefern sie konkrete Beispiele aus der Blumen- und Bekleidungsproduktion in Kolumbien und Bangladesch. Sie zeigen die wegbereitenden Leistungen von Frauen in diesen Prozessen. In ihrem Buch versammelt die Ex-Vizepräsidentin des Europaparlaments, Ulrike Lunacek, gemeinsam mit vier weiteren Herausgeberinnen feministische Stimmen aus der ganzen Welt im Kampf um Gerechtigkeit.

Rückblick auf 40 Jahre Feminismus-Bewegung

Anlass ist das 40-jährige Jubiläum der feministisch-entwicklungspolitischen Nicht-Regierungs-Organisation und der Zeitschrift Frauen Solidarität in Wien. 40 Jahre feministische Auseinandersetzungen in einem Buch, 40 Jahre Fortschritte, 40 Jahre Rückschläge und das Lernen aus beidem, das Wege hin zu einem selbstbestimmten Leben eröffnet. „Global Female Future“ gibt den Blick frei auf feministische Auseinandersetzungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Reproduktion und Ökologie, exemplarisch erzählt von und mit Autorinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Ihre Erfahrungen aus früheren Konflikten verweisen auf die Gegenwart, sei es im Kampf um gerechte Arbeitsbedingungen, um Verantwortung von Unternehmen und Lieferkettengesetze – oder um Ressourcen wie Land oder Wasser, und gegen die Klimakatastrophe.

Das Buch „Global Female Future“ ist im gut sortierten Buchhandel erhältlich.