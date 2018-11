Unter dem Motto „Neues vom Alten“ lud Manfred Palmberger am 17. November Fans und Weggefährten zu einer Lesung seines gleichnamigen neuen Buches in den Festsaal des Rathauses in Eggenburg. Nach seinem autobiografischen Mosaik „19hundert51“ und „Noch etwas? Pfiffiges und Witziges“ legt der weitgereiste Autor sein mittlerweile drittes Werk vor.

Humorvolle Lesung musikalisch von Tenor Kickinger umrahmt

Worum geht´s? „Meine neuen Kurzgeschichten spannen einen Bogen von der Politik zum Striptease, von Berlin zum Panamakanal, von der ersten Tschick bis zur Darmspiegelung“, erzählt der Autor, „die realen Begebenheiten sind zum Teil lustig, stimmen zum Teil aber auch nachdenklich.“ Entkrampfungsliteratur nennt er es, weil sich seine Bücher in kein Genre einordnen lassen.

Die humorvolle Lesung wurde musikalisch von Tenor Ferdinand Kickinger umrahmt. Der Zauberer am Akkordeon sang passend zum Thema des Abends alte und neue Klassiker wie den Song „Goldfinger“ aus dem gleichnamigen James Bond-Film, das Volkslied „der Lindenbaum“ oder die berühmte Arie „Nessun dorma“ aus der Oper Turandot. Nach den literarischen und musikalischen Leckerbissen sorgten Weinspezialitäten vom Weingut Herbert Wöber aus Sitzendorf in der Pause für einen runden Abend.

Nach Buch Nummer drei ist für das kreative Multitalent aber noch lange nicht Schluss. „Nach der Prosa sollen es diesmal Gedichte werden. Ein Lyrikband mit 50 Gedichten ist so gut wie fertig“, so der Autor. Darf man sich bald auch auf einen Krimi aus der Feder von Manfred Palmberger freuen? Der Autor lächelt geheimnisvoll: „Wer weiß! Der Eggenburger Schubertpark und ein Überfall beschäftigen mich seit einiger Zeit.“ Wir sind gespannt – und bleiben dran!

Manfred Palmberger: „Neues vom Alten“ Berger Verlag, 228 Seiten, 14,90 Euro