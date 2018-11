Seit vielen Jahren ist Sepp Forcher vor allem Fernsehzuscheuern ein Begriff. Seine Sendung „Klingendes Österreich“ hat unzählige Fans auch über die Landesgrenzen hinaus. Kein Wunder also, dass das Horner Vereinshaus bei der Präsentation seines dritten Buches „Das Salz in der Suppe – Vom großen Wert der kleinen Dinge“ nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Auch Landesrat Ludwig Schleritzko und der frühere Landeshauptmann Erwin Pröll reihten sich nach der Lesung, die eigentlich mehr eine Erzählung mit Geschichten aus seinem Leben war, in die Schar der Fans ein, um ihr Exemplar signieren zu lassen.

Viel Lob fiel dabei natürlich besonders auf den Autor ab, aber auch das Team der Bücherstube, angeführt von dessen Besitzer Gerhard Tschugguel, wurde unter anderem von Verleger Nikolaus Brandstätter für diese Initiative vor den Vorhang gebeten.

Was Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll und andere über Sepp Forcher zu sagen hatten und zu welchen Begegnungen es bei der Autogrammstunde kam, lesen Sie in der Print-Ausgabe der Horner NÖN am nächsten Mittwoch.