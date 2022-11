Horner Geschichte zog 100 Gäste an

Werbung

Wie die NÖN berichtete, hatte der Reformationshistoriker zwei neue Bände der Horner Stadtgeschichte erarbeitet. Im Jahr 1960 hat der Theologe und Historiker einen ersten, 6 Seiten umfassenden Artikel über die Stadt Horn veröffentlicht. 2022, 62 Jahre später, sind seine beiden Bände über die Entwicklung Horns von den urgeschichtlichen Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges fertig geworden. Reingrabner konnte aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht kommen.

Projektkoordinator Erich Rabl , Leiter des Stadtarchivs Horn, sprach über den Lebensweg Reingrabners, aber auch die Entstehung des Buches. Werner Lang , Fotograf und früher Professor an den Horner Bundesgymnasien, hat für beide Bände Gestaltung und Layout übernommen, die pensionierte Professorin Eva Hubatschke führte die Korrekturarbeiten durch. Den Festvortrag hielt der Wiener Historiker Thomas Winkelbauer , der einen Zweitwohnsitz in Pernegg hat. Bürgermeister Gerhard Lentschig, auch Historiker und Geschichtslehrer, freute sich, dass das Werk Reingrabners abgeschlossen wurde. Er kündigte auch an, dass sich Winkelbauer bereit erklärt hat, den nächsten Band, die Stadtgeschichte Horns von 1648-1848 zu behandeln.

Mit rund 650 Bildern, 56 Landkarten und Plänen sowie sechs genealogischen Übersichten ist das Werk reich illustriert. Beide Bände umfassen zusammen 985 Seiten und werden um 39 Euro verkauft. In Horn sind die Bände im Rathaus, im Kunsthaus, im Museum und in der Buchhandlung Hofer erhältlich. Das Bläserensemble der W.A. Mozart Musikschule Horn unter Leitung von Carmen Gschwandtner umrahmte die Präsentation.

