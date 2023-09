Horner Bürgermeister auf Exkursion

Im frisch renovierten Parlament in Wien wurde die Gruppe von der Waldviertler Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais begrüßt. Im Anschluss an die Führung durch das Haus der gesetzgebenden Körperschaft wurde den Gemeindevertretern die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Mitgliedern des Nationalrates geboten. Nach dem Parlamentsbesuch ging die Reise nach Brünn, dort wurden die Teilnehmer von Oberbürgermeisterin Marketa Vankova im Rathaus empfangen. Bei diesem Zusammentreffen wurde von beiden Seiten die intensive Zusammenarbeit zwischen dem Südmährischen Kreis und dem Land NÖ gelobt.

Starken Anteil an der Organisation dieser Exkursion hatte der österreichische Honorarkonsul Georg Stöger aus Horn. Neben einer Stadtführung in Brünn und der Besichtigung der weltberühmten Villa Tugendhat wurden von Stöger seine konsularischen Aufgaben als Vertreter der Republik Österreich in Brünn dargestellt. Den Abschluss bildete ein Besuch der Grenzstadt Znaim, eine Stadt, die als starkes Bindeglied der österreichisch-tschechischen Zusammenarbeit gesehen werden kann.

Die Exkursion war für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein wichtiges Erlebnis, das auch neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung in unserer Region aufgezeigt hat.