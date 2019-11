Georg Gilli sprach zuerst über erst abgeschlossene und laufende Projekte, dann über Ziele der Stadtgemeinde. „Das Wesentliche des Abends ist, dass sie uns Ihre Anliegen mitteilen und wir sie mitnehmen.“

Das waren so einige, wobei der Kindergarten nur ein Schwerpunkt war. Die nicht geplante Verzögerung des 2,5 Millionen Euro-Projektes war nicht das einzige, das zur Sprache kam. Der Verkehr und dahin gehende geplante Konzepte war ebenso großes Thema. Wobei der Appell eines Fachmanns schließlich Applaus hervorrief.

Was der Inhalt des Appells war, was die Zuhörer aufs Tapet brachten und welche Neuigkeiten der Bürgermeister bekannt gab, lest ihr ab Mittwoch in der NÖN Horn.