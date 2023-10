„Sesselrücken“ im Horner Rathaus

Breiten Raum nahm bei der letzten Gemeinderatssitzung die Umstrukturierung und teilweise Neuausstattung verschiedener Räumlichkeiten im 1. Stock des Rathauses ein, die Bürgermeister Gerhard Lentschig und Stadtamtsdirektor Matthias Pithan erörterten. Seit Oktober des Vorjahres arbeitete man daran, alle Interessen und Wünsche unter einen Hut zu bringen und alles sparsam umzusetzen.

„Alle Büros sind Durchgangsbüros, ein konzentriertes Arbeiten ist schwer möglich“, begründete Pithan, „das derzeitige Büro von Elisabeth Schallar und Sylvia Stepan ist ein ,Hotspot' weil Anlaufstelle für viele verschiedene Personen, was zu einem hohen Ablenkungsfaktor bzw. zu Verständigungsschwierigkeiten führt, wenn gleichzeitig Telefonate geführt werden müssen.“ Außerdem existiere kein Sozialraum, kein Rückzugsraum für interne Besprechungen bzw. kein Raum, in dem man die Mittagspause verbringen könne.

Daher wird der kleine Sitzungssaal in zwei Einheiten mit einer Leichtbauwand geteilt, um Büros für Pithan und Stepan zu schaffen, Schallar wechselt in das Büro von der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Edith Reischütz, die das frühere Pithan-Büro bezieht. Das bisherige Büro von Schallar und Stepan wird zum neuen kleinen Sitzungssaal. Lentschig: „So können die Personenströme aufgeteilt werden, es gibt einen eigenen Sozialraum, in dem man das Mittagessen einnahmen kann und die Ablenkungen durch anwesende Personen nehmen deutlich ab, was konzentrierteres Arbeiten möglich macht.“

Dafür sind natürlich Umbauarbeiten von Nöten und teilweise eine neue Einrichtung, wobei fast alle bisher verwendeten Möbel einer anderen Nutzung zugeführt werden. Mit den Trockenbauarbeiten wurde die Firma Peschel aus Groß Siegharts beauftragt, mit der Büromöbel-Ausstattung die Firma Blaha aus Korneuburg. Die Maler- und Elektrikerarbeiten werden vom Wirtschaftshof erledigt. Gesamtkosten: 70.500 Euro.